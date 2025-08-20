Maltempo Enna, è stato ritrovato senza vita il 40enne disperso nel torrente Crisa

Enna, 20 agosto 2025 – È stato ritrovato senza vita il corpo di Matteo Ciurca, il 40enne di Enna disperso da ieri pomeriggio nel torrente Crisa. La sua auto è stata travolta dall’onda di piena mentre percorreva la strada vicino al depuratore di Leonforte (Enna) durante il forte maltempo. Una bomba d’acqua è scesa all’improvviso e ha ingrossato improvvisamente il torrente, che è quasi sempre in secca.

L’onda anomala di acqua e fango ha trascinato il corpo a valle per un paio di chilometri, fino a quando gli abiti dell’uomo si sono incagliati tra la vegetazione, che ha fermato il corpo ormai privo di vita del 40enne annegato. L'uomo era di Leonforte ed era sposato. La sua vettura era stata trascinata nel fiume durante la bomba d'acqua abbattutasi su contrada Noci.

Cosa è successo

Proprio mentre la bomba d’acqua ingrossava il torrente, sulla strada adiacente al Crisa stavano transitando due vetture. Le due persone a bordo dell’altra auto sono riuscite a raggiungere il tetto e sono state poi tratte in salvo, mentre la vettura di Matteo Ciurca – che viveva in zona con la moglie – è stata trascinata nel fiume all’altezza di contrada Noci a Leonforte.

Le ricerche

Sul posto è intervenuto un elicottero dei vigili del Fuoco che ha scandagliato il torrente per tutto il pomeriggio, per poi rientrare alla base con il sopraggiungere dell'oscurità. Nelle ricerche sono stati impegnati anche i vigili del fuoco con il nucleo fluviale regionale, i sommozzatori, la protezione civile.

Il ritrovamento

Ieri era stato trovato il cellulare di Matteo Ciurca, ma poi fin dalla serata di ieri le speranze di trovare in vita l'uomo si erano affievolite. Stamattina le ricerche del disperso si sono concluse con il ritrovamento, da parte dei vigili del fuoco, del corpo privo di vita dell'uomo.

Il cadavere è stato recuperato poco dopo le 9.15 di oggi a valle della zona dove l'auto era stata travolta. Il corpo è stato trasportato dalle acque impetuose per oltre 2 chilometri, prima di rimanere impigliato tra la vegetazione.