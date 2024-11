Maltempo Catania, auto trascinate in mare e strade come torrenti

Catania, 13 novembre 2024 – Auto trascinate in mare, strade come torrenti e fiumi esondati. E’ allerta rossa per il maltempo nel Catanese dove, a Torre Archirafi, frazione di Riposto, nel Catanese, alcune vetture senza passeggeri sono state travolte dalla pioggia. Ad Altarello, frazione etnea di Riposto, i vigili del fuoco sono intervenuti con un mezzo anfibio dopo che un fiume è esondato invadendo il piano terra di un'abitazione dove si trovavano 4 persone, due delle quali disabili.

Ma è emergenza anche nei comuni etnei di Giarre, Acireale, Aci Sant'Antonio e Linguaglossa, colpiti dal maltempo e dalla pioggia incessante. L’eccezionale ondata di maltempo ha investito nella notte la provincia etnea causando allagamenti nche lungo l'autostrada A18.

I vigili del fuoco del Comando provinciale hanno eseguito una trentina di interventi nella notte e una ventina in mattinata. Richiamato personale in servizio straordinario per garantire supporto e assistenza alla popolazione. Ad Acireale è crollato un muro perimetrale in via Giorgio La Pira, fortunatamente senza conseguenze sulle persone. Situazione pesante anche sull'autostrada A18 Catania-Messina, tra Fiumefreddo e Giarre, con diversi tratti completamente allagati. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Riposto per soccorrere persone rimaste bloccate sulla sede stradale a causa del fango. Il Cas, che gestisce la A18, segnala l'uscita obbligatoria al casello di Fiumefreddo per le auto che percorrono l'arteria in direzione Catania. Per il senso di marcia inverso, invece, l'uscita consigliata è quella di Acireale.A Torre Archirafi, borgo marinaro di Riposto, l'esondazione del torrente Babbo minaccia una strada, via Simone Grasso, costruita sul letto del torrente e vicino al mare. Ad Acireale, in via Rocco Chinnici, una persona è stata soccorsa nella sua casa completamente allagata.

Disagi per il maltempo anche nel Siracusano, dove una fitta pioggia non ha dato tregua per tutta la notte. Allagamenti sono stati registrati nella frazione di Cassibile, ma anche a Melilli e tra Floridia e Solarino. Richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco per auto in panne e scantinati allagati. Sul posto è intervenuto anche personale della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore sono stati oltre 80 gli interventi svolti. Nel quartiere Borgata sono state evacuate una decina di persone da case allagate, mentre sulla SP12 sono stati soccorsi conducenti di auto in panne.