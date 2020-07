Catania, 18 luglio 2020 - Il maltempo continua a flagellare la Sicilia. Una bomba d'acqua si è abbattuta nel Catanese, tra Ramacca e Scordia, i sommozzatori stanno soccorrendo le persone bloccate nelle auto. Inoltre la zona è stata sconvolta anche da una tromba d'aria che ha strappato via il tetto di una Casa di riposo.

Stamane la Protezione civile regionale aveva lanciato l'allerta per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alle 24 di domani. Il livello di allerta su tutta l'Isola è giallo, cioè 'attenzione'. E come da previsione il maltempo ha colpito.

A Scordia almeno due le persone sono state messe in salvo, in altrettanti interventi, dai vigili del fuoco e dai sommozzatori dei pompieri. Le strade della città si sono trasformate in torrenti per l'acqua, un'auto è stata travolta in una discesa, finendo in un fosso. In un altro intervento una persona è rimasta intrappolata all'interno della sua auto, mentre un anziano, che era riuscito a liberarsi e a salire sul tetto della propria vettura, è stato raggiunto e portato al sicuro.

La zona è stata anche attraversata da una tromba d'aria, le cui forti raffiche di vento hanno scoperchiato una Casa di riposo, il personale della struttura ha avuto la prontezza di mettere in salvo gli anziani. Sul posto anche carabinieri, volontari e personale medico del 118. Violenti temporali si sono registrati anche in altre aree del Catanese, come la zona Ionica.