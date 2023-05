Bomba d’acqua ad Avellino: recuperato il cadavere di un 45enne

Avellino, 25 maggio 2023 - Maltempo e forti precipitazioni si diffondono a macchia d’olio in tutta Italia, dopo la violenta alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Una bomba d'acqua si è abbattuta nel primo pomeriggio sul territorio del comune di Forino, in provincia di Avellino, in particolare nella frazione Celzi dove si registrano forti allagamenti. Sul posto si sono recate le squadre della Protezione civile locale e i vigili del Fuoco.

È stato recuperato il cadavere di un 45enne. Sarebbe stato travolto dalla sua vettura, parcheggiata in pendenza, mentre cercava di recuperarla in un terreno invaso dall’acqua. L’uomo, di Contrada, stava lavorando in un castagneto.

Maltempo: bomba d'acqua a Fabriano

La piana della frazione Celzi del piccolo comune di Forino (Avellino) è stata più volte colpita da allagamenti in occasione di varie ondate di maltempo. Si tratta di un territorio particolarmente esposto al dissesto idrogeologico, dove da decenni i cittadini invocano interventi risolutivi. Il più recente episodio risale al novembre scorso, quando alcune famiglie furono tratte in salvo a bordo di gommoni a causa dell'acqua che aveva invaso la frazione.

Ieri altre bombe d’acqua sono state registrate a Bagno a Ripoli e Impruneta (Firenze) e a Cerreto d’Esi e a Fabriano, in provincia di Ancona. Forte maltempo anche nel Bresciano, con allagamenti e frane.