Maltempo, è allerta anche in Piemonte. Piogge diffuse, si alza il livello dei fiumi

Torino, 20 maggio 2023 – E’ allarme maltempo anche in Piemonte, dove è allerta arancione per le piogge diffuse in tutta la regione. Stamattina le precipitazioni sono estese anche ai settori pedemontani e di pianura di tutta la fascia occidentale, ma i livelli di fiumi e torrenti sono tutti sotto i livelli di guardia. In giornata è presumibile che, viste le piogge estese, i livelli idrometrici aumenteranno. Attenzione viene dedicata a Corsaglia ed Ellero a Mondovì, Casotto a Monasterolo, Pesio a Carrù e Maira a Racconigi.

Sono 130 i volontari attivati dai Centri operativi misti di Nichelino e Pinerolo. A Perosa Argentina disposto in via precauzionale lo sgombero di edifici in borgata Robert, che ha interessato otto persone di due nuclei familiari. Da Pancalieri richiesti in via cautelativa 500 sacchi di juta. Chiusa la strada provinciale della Val Clarea, in provincia di Torino, e continuano le chiusure preventive (svincoli, entrate ed uscite) su alcuni tratti dell'autostrada Torino-Piacenza.

La protezione civile Piemonte a Molinella (Ansa)

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte è operativa e che per monitorare l'evoluzione del maltempo. Su tutto il territorio sono attivi 60 Centri operativi comunali (Coc): 34 in provincia di Cuneo, 24 in provincia di Torino, 1 in provincia di Asti e 1 in provincia di Alessandria. A Cuneo e Vercelli sono stati aperti i Centri di coordinamento dei soccorsi.