Maltempo: allagata la stazione di Genova Frana in Savoia, sospesa l’alta velocità

Disagi al nord per il maltempo. Un forte temporale ha interessato Genova, con precipitazioni oltre gli 80 millimetri all’ora tanto che è stata allagata la situazione di Porta Principe. In serata la situazione alla stazione si è risolta ma disagi si sono registrati alla circolazione ferroviaria anche per alcuni treni fermi nella Torino-Genova. Problemi anche nella linea ferroviaria tra l’Italia e la Francia. Una frana è caduta nel pomeriggio, secondo i media francesi si sarebbero staccati 700 metri cubi di roccia. E’ stata interrotta la linea internazionale di alta velocità Milano-Lione, tra Modane e Chambery. Trenitalia informa che sono stati cancellate 4 corse dell’alta velocità, due da Milano a Parigi e altrettante nella direzione opposta in programma oggi. Un treno in circolazione è stato fermato a Bardonecchia.

Ancora incendi e disagi in Sicilia, sferzata, fin dal primo pomeriggio di ieri, da un forte vento di scirocco. A pagarne le conseguenze sono ancora una volta i turisti, in 200 circa fuggiti via mare a bordo di gommoni e barche, salvati poi dai mezzi della Guardia Costiera, mentre le fiamme avvolgevano il costone della tonnara di Scopello, nel Trapanese, costringendo alcuni residenti ad abbandonare le proprie villette. Il fuoco divampato in un vallone ha portato alla chiusura dell’aeroporto di Trapani-Birgi, col sistema aereo dell’isola già sotto stress per via dei due stop, in piena stagione estiva, dello scalo Fontanarossa di Catania. Alcuni voli sono stati dirottati da Trapani a Palermo come quelli provenienti da Belgrado, Porto e Bratislava. In azione canadair, elicotteri e personale via terra dei vigili del fuoco, del corpo forestale e della protezione civile regionale.