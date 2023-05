Malattie mentali e pericoli Paziente con la pistola minaccia la psichiatra Ancora terrore in corsia

di Nino Femiani

NAPOLI

Una giornata di ordinaria follia. Il campanello d’allarme suona già martedì. Un paziente del Centro di Salute mentale di Secondigliano entra nella struttura e chiede di una psichiatra: "La devo uccidere", annuncia a un infermiere che sembra trascurare la minaccia. Ieri arriva il bis. L’uomo si ripresenta, armato di una pistola e la punta contro la dottoressa e un’infermiera. Di colpo la scena richiama alla mente quella tragica di Barbara Capovani, la psichiatra di 55 anni freddata a Pisa da un ex paziente. Stavolta l’uomo viene immobilizzato e disarmato. "Ho pensato ai miei figli", dice sotto choc la psichiatra al Tgr Campania mentre ripercorre quei momenti di terrore. Ma la sua drammatica giornata non finisce qui. Con grande coraggio e spirito di servizio, lei stessa sale in ambulanza per accompagnare il paziente in ospedale, ma l’uomo inizia a compiere atti osceni. Il mezzo viene fermato, interviene la volante che segue l’ambulanza. Per l’aggressore è disposto il ricovero nel reparto psichiatrico di diagnosi e cura del presidio ospedaliero "San Giovanni Bosco" per un approfondimento psicodiagnostico. Una giornata di ordinaria follia, certo, ma non è l’unica.

I dati dell’Inail indicano che le aggressioni al personale sanitario sono complessivamente 1.600 l’anno, dagli ambulatori di psichiatria alle guardie notturne, con una media di poco più di 4 al giorno. A Napoli e nella sua area metropolitana il tema della sicurezza e dell’incolumità del personale medico supera da tempo la soglia di guardia. È allarme rosso. Secondo "Nessuno tocchi Ippocrate", l’organizzazione no profit che denuncia le aggressioni contro "la mano che lo cura", sono ben 40 quelle avvenute da inizio anno nelle Asl Napoli 1 e Napoli 2. Lo scorso anno, come riporta "Nursing up", nel solo ospedale Cardarelli di Napoli sono stati più di 50 gli episodi di violenza e incursione armata contro medici e infermieri. "Oltre alla polizia nelle strutture ospedaliere non vorremmo arrivare a chiedere l’installazione di metal detector, sarebbe il colmo", dice il dottor Manuel Ruggiero, presidente di "Nessuno tocchi Ippocrate".

L’ultimo eclatante episodio è quello di un ginecologo del vecchio Policlinico finito in una pozza di sangue e con una commozione cerebrale perché i parenti di una sua assistita l’hanno aggredito in modo selvaggio. Pronto soccorso come trincea. Non è un caso che a fine marzo solo quattro medici, sui 15 posti messi a concorso, hanno preso parte alla selezione per lavorare nella prima linea del più grande ospedale del Mezzogiorno, il Cardarelli. Aggravando così il deficit di dottori: nel pronto soccorso se ne contano 25 in meno rispetto a quanto sarebbe necessario. Non sono solo i pronto soccorso a essere i punti più esposti. Anche i medici a bordo delle ambulanze del 118 rischiano continui linciaggi. Tanto che un paio di anni fa la Croce Rossa, di fronte all’ennesima violenza ai camici bianchi, sbottò: "In questa città è peggio che nei territori di guerra". Qualcosa però si muove. Nei nosocomi napoletani stanno tornando i drappelli di pubblica sicurezza, come è successo a marzo all’ospedale Pellegrini alla Pignasecca, il popolare rione a ridosso dei Quartieri Spagnoli. Ma una vigilanza solo per 18 ore al giorno.