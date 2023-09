Magneti-Marelli licenzia : "Dalla benzina all’elettrico costi sociali elevati". L’economista: inevitabile

"Il caso Magneti Marelli non è un campanello d’allarme, ma l’inizio di una nuova realtà. È l’avvio di una trasformazione dagli inevitabili costi sociali". La corsa alla transizione energetica è partita e punta dritto allo stop alla produzione dei motori termici dal 2035. "Si può cercare di rallentarla, come alcuni hanno fatto – spiega Lucio Poma, capo economista di Nomisma –, ma nel medio termine resta: bisogna iniziare ad affrontarla subito".

Professore, largo all’elettrico quindi. Ma quante Magneti Marelli si perderanno per strada?

"Impossibile avere ora proiezioni quantitive. Di sicuro la transizione non sarà né indolore, né a costo zero. Se penso alla Motor Valley emiliano-romagnola, un distretto unico in Italia e in Europa che brilla grazie a marchi come Lamborghini, Ducati, Maserati, Ferrari o Pagani, sicuramente sarà danneggiata: ci saranno aziende che non riusciranno a riconvertirsi, personale che non riuscirà a ricollocarsi. I costi sociali andranno gestiti".

Addio distretto, quindi?

"No. Il know-how acquisito non è irrilevante per chi si muove sul mercato, sarà ciò che anche in futuro attrarrà nuovi investimenti come il caso della Silk-Faw (la joint venture sino-americana delle supercar elettriche di lusso sportive che da anni lavora a un polo produttivo nel Reggiano mai partito, ndr), con tutti i suoi limiti, dimostra".

Di che tempi parliamo?

"Di medio termine, 15 anni. In questo periodo si riuscirà ad assorbire il colpo della transizione energetica, ma senza guadagnarci".

Come?

"Alcune aziende cambieranno i propri prodotti e ne apriranno di nuove che produrranno auto e moto elettriche. Ma si insedieranno anche le imprese produttrici di batterie, accumulatori e via dicendo. Ci saranno assunzioni. Con gli anni il valore della produzione della Motor Valley non sarà dissimile. Ma...".

Ma?

"Basta guardare al catalogo prodotti delle aziende coinvolte dalla valley per rendersi conto. Alcune componenti rimarranno anche con il motore elettrico; altre dovranno essere adattate e bisognerà brevettare nuovi prodotti. Poi ci sono alcune parti che per forza di cose cesseranno la loro funzione con la fine del motore a combustione. Non tutte le imprese riusciranno a convertire le loro attività, alcune aziende contano 6-8 addetti: se una è specializzata in carburatori, cosa dovrebbe fare? Forse non ha nemmeno interesse".

Poi c’è il nodo risorse umane: potranno essere ricollocate le figure passando dal motore termico all’elettrico?

"Vale lo stesso discorso. Anche gli ingegneri che escono dal Muner (la Motorvehicle University of Emilia-Romagna fondata dalle università di Parma, Modena e Reggio, ndr) dovranno in parte cambiare le loro competenze e così pure i docenti stessi. Le case capofila della Motor Valley, comunque, già da tempo si stanno preparando alla novità, con una capacità di reattività molto alta e strutture tali da poter passare attraverso le trasformazioni di prodotto: Ducati è in Moto E e Lamborghini lavora al suv elettrico, così solo per citarne due. Ma il distretto è un reticolo complesso".

Se allargassimo lo sguardo ad altre parti d’Italia?

"I siti Fiat-Stellantis seguiranno i cambiamenti di prodotto della casa madre, mentre le forniture delle super car che escono dalle case automobilistiche emiliano-romagnole sono al 60% prodotte all’interno della Motor Valley, poi un 20% arriva da fornitori di terzo e quarto livello del nord-est e un ultimo 20% dall’estero. È una realtà unica in Europa".

[EMPTYTAG]