Maglia del Toro per Minà E la Rai ha già pronto un programma ricordo

"Sarà un lavoro lungo nel tempo. Ma abbiamo già dei progetti. Rai Teche ha una miniera del suo lavoro". L’annuncio arriva dall’ad di viale Mazzini, Carlo Fuortes, a metà della giornata dedicata all’ultimo saluto pubblico a Gianni Minà, nella camera ardente allestita in Campidoglio. L’uomo di cui si fidavano i "grandi" (e l’unico al mondo capace di mettere a tavola insieme Muhammad Ali, Sergio Leone, Robert De Niro e Gabriel Garcìa Marquez), il giornalista con la "schiena dritta" come lo ricordano in tanti oggi, che non si risparmiava mai per le battaglie per la libertà, si è spento lunedì a 84 anni.

Nella sala della Protomoteca ogni particolare raccontava un pezzo di lui. Presenti la moglie, la giornalista Loredana Macchietti, e le figlie Marianna, Francesca e Paola: La foto di Minà sorridente, in bianco e nero scattata nel suo studio. Sulla bara, un rametto d’ulivo e la maglia numero 1 granata dell’altra sua passione, il Torino, che la società e il presidente Urbano Cairo hanno voluto inviare.