Abracadabra spa: i maghi sono oltre 160mila. Affari per otto miliardi e milioni di vite distrutte

Milano, 22 aprile 2023 – I bilanci dell’Abracadrba spa sono sempre in attivo. E, purtroppo, non c’è alcuna magia. Ogni anno, secondo i dati dell’Osservatorio antiplagio, sono 3 milioni gli italiani che si fanno truffare da sedicenti maghi, santoni o cartomanti. Tra i 10 e i 13 milioni si sarebbero rivolti almeno una volta nella vita a stregoni o fattucchiere. Cattive abitudini che, secondo l’ultima stima del Codacons, fruttano circa otto miliardi di euro. La stessa cifra che spendiamo per le cure odontoiatriche e un po’ meno di quanto si appresta a stanziare il governo per contrastare l’emergenza siccità. Le Madonne che piangono (messe poi sapientemente a reddito dai proprietari); le maghe che scacciano il malocchio (dietro versamento di sostanziosi oboli) e i santoni che promettono (costose) cure miracolose spuntano più numerosi delle colombe dai cappelli dei prestigiatori. E se ci si fermasse al folklore, forse questo esercito di colorati ciarlatani strapperebbe anche un mezzo sorriso. Il problema è che dietro faraoni che predicono il futuro; veggenti che chiacchierano con gli angeli o maghe agghindate da Morgana ci sono milioni di vite distrutte.

Il fenomeno

"Se non ci fosse domanda – spiega Stefano Zerbi, portavoce del Codacons, che più volte si è occupato del tema – non ci sarebbe offerta". E gli italiani hanno un debole per l’occulto e le soluzioni semplici. Secondo un recente sondaggio di Swg (condotto solo online e con un campione di 800 persone, quindi da prendere un po’ con le pinze), il 34% degli italiani crede o non esclude la possibilità di parlare coi morti; il 24% che esista la magia nera; il 19% la possibilità di prevedere il futuro con le carte; il 18% l’esistenza della magia bianca e il 17% l’efficacia dei guaritori.

Le tariffe

Percentuali che si trasformano in fantastiche opportunità di business: in Italia sono almeno 76 i movimenti pseudoreligiosi (contano circa 78.500 affiliati) e 61 i movimenti di ispirazione magica con 4.699 adepti. Gli operatori dell’occulto, secondo il Codacons, sono circa 160mila (il 42% al Nord, il 30% al Centro e il 28% al Sud) e ogni giorno offrono qualcosa come 30mila consulti. "Una volta spopolavano i famosi numeri a pagamento e il trucco di maghi e cartomanti era tenere i clienti il più a lungo possibile in linea, ora – fa notare Zerbi – il fenomeno si è spostato sul web e sui social. Vengono offerti veri e propri abbonamenti, come se fosse un qualsiasi servizio streaming: una domanda dieci euro, cinque domande trenta. Ma il vero business sono i riti e gli amuleti: le cifre possono superare le decine di migliaia di euro". Il metodo più utilizzato per farsi pagare è una ricarica su una carta di credito. "In questo modo non si pagano tasse e per la Finanza è più difficile intervenire".

Inferni privati

Sono in maggioranza le donne tra i 40 e i 50 anni, in condizioni di fragilità emotiva e spesso disoccupate, a rivolgersi a maghi e santoni, secondo l’identikit tracciato dal Codacons. "Ci siamo accorti che i periodi di crisi, come il crac finanziario globale del 2008 e il Covid, causano un’impennata delle richieste a cartomanti e fattucchiere. Il rischio è quello di cadere in una truffa, un fenomeno ampiamente sottostimato, visto che solo una persona su 100, quando va bene, trova il coraggio di denunciare".

Le storie

Ma nella stragrande maggioranza dei casi, amici e parenti hanno le mani legate. "Non sono solo le persone poco istruite a cadere in trappola. Il padre, molto facoltoso, di un’avvocata lombarda che si è rivolta a noi – racconta Giovanni Ristuccia, presidente dell’associazione Sos Antiplagio – si è innamorato di una maga e lei l’ha costretto a diventare una sorta di bancomat umano. Ora questa donna vive a casa sua e si fa pagare qualsiasi cosa". E chi viene circuito molto spesso taglia i ponti con famiglia e amici. "Un santone ha convinto una donna lombarda a donargli tutto, a trasferirsi a Roma e a non parlare più coi suoi figli. L’unica possibilità che resta ai parenti in questi casi è quello di interdire i familiari, ma è un cammino doloroso e, molto spesso, con poche possibilità di successo. Servirebbe una legge per poter intervenire in questi casi, come già succede in Spagna, Francia e altri Stati".

Le lacrime

E poi ci sono le Madonne che piangono. Un altro fenomeno quasi tutto italiano. "Ho tre faldoni pieni di casi simili. Il copione – sottolinea Luigi Garlaschelli del Cicap, il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze – è sempre lo stesso. Quando si può investigare correttamente e con metodo scientifico, le statue smettono di lacrimare e versare sangue o si trova sempre una spiegazione. Il nostro invito più che ventennale alla Curia resta valido: siamo disposti a collaborare per verificare l’autenticità di questi fenomeni. Finora la risposta è sempre stata: ‘Vi faremo sapere’".