Palermo, 8 giugno 2020 - La Mafia non va mai in lockdown. Cosa Nostra aveva messo le mani sulle concessioni statali del gioco e delle scommesse. Lo ha scoperto la procura di Palermo, che ha dato il via all'operazione "All In". La Guardia di Finanza ha eseguito 10 misure cautelari personali, e sequestrato imprese con volumi di gioco per 100 milioni di euro.

L'inchiesta ha fatto emergere inoltre il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico legale oggi in seria difficoltà a causa delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica data dal Covid-19. Una "minaccia" confermata dagli inquirenti che ricordano come il gruppo imprenditoriale indagato nell'operazione 'All in' abbia acquistato nell'ultimo periodo un immobile e un'agenzia di scommesse, entrambi sequestrati, senza fare ricorso a finanziamenti bancari.

Eseguite 5 misure restrittive in carcere e 3 ai domiciliari, per le accuse di partecipazione e concorso esterno nell'associazione mafiosa, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, questi ultimi reati aggravati dalla finalità di aver favorito le cosche mafiose cittadine. Notificati anche due divieti di dimora nel comune di Palermo.

Le imprese sotto sequestro sono 8, con sedi in Sicilia, Lombardia, Lazio e Campania, cinque delle quali titolari di concessioni governative cui fanno capo i diritti per la gestione delle agenzie scommesse. Sequestri anche per 9 agenzie scommesse, a Palermo, a Napoli e in provincia di Salerno, attualmente gestite direttamente dalle aziende riconducibili agli indagati, per un valore complessivo stimato in circa 40 milioni di euro.

Queste attività erano "strategicamente dirette" da soggetti appartenenti, o vicini a Cosa nostra, ed erano finanziate con proventi illeciti. Per le complesse indagini il Gico di Palermo si è avvalso di intercettazioni telefoniche e ambientali, appostamenti, pedinamenti, videoriprese, esami dei flussi finanziari. Dalle indagini è scaturito il grave quadro indiziario. La Mafia voleva acquisire il controllo del settore economico della gestione dei giochi e delle scommesse sportive.

Figure centrale era Francesco Paolo Maniscalco, già condannato per la sua appartenenza alla famiglia di Palermo Centro, e Salvatore Rubino, che grazie alla sua abilità imprenditoriale riciclava il denaro di origine illecita e, al contempo, di esercitava un concreto potere di gestione e imposizione sulla rete di raccolta delle scommesse.

Gli inquirenti hanno ricostruito il modo in cui le cosche si infiltravano nell'economia "legale", controllando imprese, gestite occultamente da loro uomini di fiducia come Vincenzo Fiore e Christian Tortora che, partecipando a bandi pubblici, e così riuscendo a ottenere le concessioni statali rilasciate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la raccolta di giochi e scommesse sportive.

L'espansione sul territorio di tali agenzie scommesse sarebbero stati i clan di Porta Nuova e Pagliarelli.

Gianluca Angelini, comandante del Nucleo Operativo Economica e Finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo, ha commentato: "Colpire gli interessi economici di Cosa nostra deve essere un'azione sistematica e complementare rispetto al tradizionale contrasto di tipo militare. Lo scopo è limitare la pericolosità criminale che deriva dalle riserve di capitali illeciti che possono essere impiegati per ripristinare l'operatività della struttura mafiosa colpita dagli arresti".