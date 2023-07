Mafia, colpo al clan Resuttana a Palermo. Il boss tradito da una telefonata con la compagna: le intercettazioni

Palermo, 10 luglio 2023 - Nuovo colpo alla mafia di Palermo. Il gip ha disposto 18 misure cautelari nei confronti di boss, gregari ed estortori del clan di Resuttana. L'indagine, coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Marzia Sabella, ha disarticolato uno dei più ricchi mandamenti del capoluogo. “Hanno una città nelle mani”, dicevano alcuni uomini d'onore intercettati, riferendosi ai vertici della cosca. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, traffico di droga, detenzione illegale di armi, violazione dell'obbligo della sorveglianza speciale. Per 16 è stato disposto il carcere, per 2 i domiciliari.

Le indagini, condotte dalla Squadra mobile e dalla locale Sezione Investigativa dello Sco, hanno fatto luce anche sugli attuali assetti del mandamento. Gli indagati sono ritenuti coinvolti nella gestione di attività criminali, con particolare riferimento alla riscossione del pizzo ai danni di attività commerciali e imprenditori di zona, nonché al controllo e alla gestione dei servizi funerari presso l'ospedale di Villa Sofia di Palermo, fonte primaria di guadagno.

Le intercettazioni

È stata una conversazione intercettata ad incastrare Settimo D'Arpa, uno degli arrestati nel blitz antimafia di oggi contro il clan mafioso di Resuttana. L'uomo parla con la sua compagna al telefono e lei, nonostante il compagno la inviti a smettere, rivela chiaramente la sua appartenenza a Cosa nostra. “Te lo dico, fai lo scaltro, perché non chiami a tutti i mafiosi che hai...te lo dico davanti a tutti!”, dice lei. “Io non ne ho mafiosi”, tenta di difendersi lui. “Io non conosco nessuno di sti mafiosi...”, continua. Ma la compagna non si ferma. “Te lo giuro su dio, che se io ti vedo io 'l'ho lasciato perché domandava il pizzo, ti giuro che lo faccio”. “Ma te ne accorgi delle cose che dici al telefono?”, sbotta preoccupato D'Arpa. “Sì perché la verità...è la verità”, insiste la donna. La discussione prosegue in un'altra telefonata. “Non siamo in via Sciuti, non siamo in via Notarbartolo che facevi spaventare i commercianti. Qua stai parlando con una persona”, dice lei senza mezzi termini. “Capito? Con una donna. Si, stai parlando con una donna, non stai parlando con un commerciante che vuoi intimorire le persone, perché sapete fare solo questo...”, lo apostrofa. “Io? - risponde D'Arpa - Ti sto pure bloccando nelle telefonate e messaggi. Ciao, buonanotte”.