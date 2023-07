Mafia, decine di arresti a Foggia. Accordo tra clan per il traffico di cocaina

Foggia, 24 luglio 2023 - Decine di arresti e perquisizioni a Foggia nell'ambito di un'operazione antimafia, denominata 'Game over'. Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, i tre clan Moretti-Pellegrino-Lanza, Sinesi-Francavilla, e Triscuoglio-Prencipe-Tolonese avevano raggiunto un accordo sul traffico da milioni di euro l'anno di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. La 'società', come viene definita la consorteria criminale, avrebbe dunque imposto l'obbligo di immettere nel circuito cittadino cocaina fornita dal cartello al prezzo di 55 euro al grammo, più alto rispetto ai 48 euro applicato da spacciatotri che non facevano parte del sodalizio. Il ricavato serviva per rifornire la cassa comune della mafia foggiana e sostenere le famiglie dei detenuti.

Questa mattina i carabinieri hanno arrestato 82 persone accusate, a vario titolo, di traffico e concorso in spaccio di droga, e associazione finalizzata alla detenzione illegale di armi. A tutti viene contestata l'aggravante del metodo mafioso. Un solo indagato è accusato anche di estorsione. L'ordinanza cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.