Maestro prega in classe "per la Salernitana" Aperta un’inchiesta

"Preghiamo per la Salernitana affinché questa volta vinca oggi pomeriggio senza farci soffrire". Poi l’Ave Maria. È il giorno della partita tra Salernitana e Venezia, vinta poi dai padroni di casa allo stadio “Arechi” di Salerno. Un maestro della scuola elementare “Matteo Mari” inizia con questa singolare preghiera la sua giornata scolastica. Il momento viene ripreso e il video inizialmente privato irrompe sui social scatenando le inesorabili polemiche. Al termine dell’Ave Maria gli “Ip Ip Urrà” per incitare i granata alla vittoria e alla salvezza in massima serie. Una goliardata del maestro tifoso che arriva direttamente all’ufficio scolastico regionale che apre una inchiesta. Ma tra i pro e i contro i genitori dei piccoli alunni si schierano a favore del maestro. Con una lettera indirizzata alla dirigente scolastica della “Matteo Mari”, Mirella Amato, dichiarano di non aver nulla da "recriminare". "Il maestro – si legge ancora – si è scusato con tutti noi trasmettendoci la sua buona fede nel gesto, fatto con spirito goliardico".