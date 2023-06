Maestra di sci morta a 25 anni: forse una meningoencefalite. Cos’è e quali sono i sintomi

Aosta, 11 giugno 2023 – Potrebbe essere una meningoencefalite la causa della morte di una giovane maestra di sci di La Thuile, località sciistica al confine con la Francia. Janira Mellé, 25 anni, è deceduta ieri al Parini di Aosta: era arrivata in ospedale giovedì con febbre alta e un forte mal di testa.

Janira ha cominciato a manifestare i primi sintomi durante il ricovero a Torino per un intervento alla gamba. La 25enne infatti si era rotta una caviglia in bicicletta, durante una vacanza in Sicilia, ed aveva deciso di operarsi al suo rientro. Una volta dimessa, Janira ha cominciato a sentirsi peggio.

E’ la notte di giovedì e la ragazza si reca in pronto soccorso ad Aosta. Qui i medici sospettano subito un'infezione al sistema nervoso centrale. Janira viene ricoverata in rianimazione ma le sue condizioni peggiorano rapidamente. E a niente serve un intervento chirurgico deciso in emergenza per rimuovere un edema cerebrale.

Per stabilire con certezza le cause della morte di Janira Mellé, serviranno gli esami microbiologici. La procura potrebbe decidere di disporre l’autopsia.

Janira si era diplomata maestra di sci a soli 19 anni nell'agosto del 2017. Lascia i genitori, il fratello e il fidanzato. Sui social i messaggi di addio dei colleghi dell’associazione valdostana Sci-Avms: "Siamo senza parole. Grazie di aver fatto parte della nostra famiglia e portato la nostra divisa con tanto orgoglio e col tuo splendido sorriso!!! Ci mancherai”. "Era una ragazza sportiva, sempre presente sul territorio, gentile e disponibile – dice il sindaco di La Thuile, Mathieu Ferraris –. La sua scomparsa è qualcosa di totalmente inaspettato, che ha portato sconcerto e tristezzaprofonda in tutta la comunità”.

Cos’è la meningoencefalite: i sintomi

Come suggerisce il nome, la meningoencefalite è un’infiammazione di origine infettiva all’encefalo e alle meningi, tre membrane che separano cervello e midollo dalle strutture ossee, cranio e colonna vertebrale. Gli agenti che la causano sono vari. Possono essere virus come herpes o Hiv, batteri come il meningococco, parassiti come il toxoplasma o le zecche. I sintomi sono generici e variano da febbre alta a vomito, mal di testa, sonnolenza. Ci sono possono poi essere nel paziente anomalie del comportamento o confusione mentale, legate all’encefalite.