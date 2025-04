Maestra in gita con gli alunni trova il cadavere di una donna sul fiume Entella

Roma, 4 aprile 2025 - Un cadavere di donna sulla riva del fiume Entella è il macabro ritrovamento fatto stamane da una maestra assieme ai suoi alunni in gita sul parco fluviale di Chiavari. Sul posto sono intervenuti l'automedica del 118 e un'ambulanza, oltre a polizia e vigili del fuoco. La procura di Genova ha già aperto un fascicolo in attesa dell'autopsia che verrà eseguita lunedì.

La vittima è una donna di origine asiatica di circa 40 anni. Con sé non aveva documenti e il corpo era abbandonato da diversi giorni sulla riva del fiume. Il medico legale non ha trovato segni esterni di violenza o escoriazioni, ma non si esclude alcuna ipotesi.

Il ritrovamento choc intorno alle 10 da parte della maestra, durante un'escursione con la scolaresca lungo le rive dell'Entella per studiare la fauna fluviale. Giunti sulla sponda San Salvatore, nei pressi del supermercato In's, l'insegnante ha avvistato un corpo umano, e dato l'allarme.