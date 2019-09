Benevento, 16 settembre 2019 - Tragedia nel Beneventano. Una donna di 34 anni avrebbe ucciso il figlio di 4 mesi, lanciandolo giù da una scarpata e poi colpendolo ancora una volta, nel dubbio che il neonato fosse sopravvissuto all'impatto. In un primo momento si era pensato a un incidente stradale, ma ai carabinieri sono state sufficienti poche ore per stabilire che la vettura finita contro un guard rail della Statale 372 Telesina, nei pressi di Solopaca, non si trovava lì per una manovra sbagliata o per lo scontro con un'altra auto. A spingerla era stata la donna al volante, che giunta in cima alla scarpata è scesa dal veicolo e ha compiuto il folle gesto.

La ricostruzione degli inquirenti è agghiacciante: dopo aver gettato il piccolo e averlo visto rotolare per sette metri, la donna lo avrebbe raggiunto e colpito con un oggetto alla testa, forse un sasso o un pezzo di legno. Probabilmente non era sicura fosse morto.

Il sostituto procuratore di Benevento Vincenzo Toscano ha emesso un fermo nei confronti della donna, originaria di Campolattaro, che è ora piantonata all'ospedale "Rummo" di Benevento, ricoverata dalla notte scorsa. I carabinieri sono ancora sul luogo del ritrovamento del cadavere del neonato per cercare elementi utili alle indagini. In queste ore vengono ascoltati parenti e conoscenti della donna: in caserma, nella stazione di Solopaca, anche il compagno della 34enne, che viene interrogato per ricostruire le ultime ore di vita del piccolo. A quanto si apprende, l'uomo aveva denunciato ai carabinieri la scomparsa della donna e del neonato. Ancora da chiarire il motivo per cui la madre si sia allontanata da casa ieri sera sul tardi, portando con sé il bimbo che poi ha deciso di uccidere.