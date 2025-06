Madre e figlia morte a villa Pamphili. Si indaga sui contatti di Ford

Continua la ricostruzione dell’identità di Francis Kaufmann alias Rexal Ford (in foto), grazie alle tracce che cominciano a delineare l’intricato tragitto compiuto dal 46enne californiano in questi ultimi mesi. Il presunto killer di Villa Pamphili ha raggiunto l’Italia con una barca charter alla fine dello scorso marzo, partendo da Malta, dove avrebbe vissuto fin dal 2023, per approdare in Sicilia. Non è ancora chiaro se sulla barca ci fossero anche la sua compagna con la bimba, ma appare invece sempre più plausibile agli investigatori che l’uomo sia riuscito ad avere appoggi grazie ad una rete di conoscenze anche in Italia.

Le indagini sono focalizzate su tutti i soggetti che l’uomo potrebbe aver contattato per chiedere di poter essere ospitato. Si svelano intanto nuovi dettagli sul suo profilo: Kaufmann aveva alle spalle cinque arresti negli Usa per episodi di violenza domestica e aggressioni, di cui una a mano armata per cui ha scontato quattro mesi di carcere a causa delle gravi lesioni provocate.