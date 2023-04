Madonna di Trevignano Il marito della veggente e i miracoli a pagamento

di Elena G. Polidori

Adesso cominciano a venire fuori i video (imbarazzanti) in cui Gisella Cardia, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, sedicente veggente di Trevignano, dal pulpito di una chiesa polacca racconta delle apparizioni della Madonna, che "è bruna, ha i capelli scuri e il naso piccolo, mentre Gesù è biondo con gli occhi azzurro verde". È solo che – ormai – a Trevignano Romano, località del Lago di Bracciano dove la Scarpulla vive e ‘vede’ la Vergine ogni 3 del mese, sulla collina più bella – e vincolata – del posto, le apparizioni mariane nonché le lacrime sanguinanti della statuina sono passati in secondo piano. Adesso c’è un pool di investigatori (carabinieri e finanzieri) che indagano per dare sostanza a una serie di denunce di ex fedeli pentiti, che in molte occasioni hanno dato cospicue cifre di denaro alla veggente e al marito in cambio di miracoli o intercessioni per parenti in gravi condizioni di salute. Indagini che prima si sono mosse sull’ipotesi di reato (depenalizzato) di abuso della credulità popolare, ma ora sembrano spingersi verso la truffa e appropriazione indebita. Uno dei filoni coinvolge proprio il marito della veggente, che in cambio di 30mila euro da parte di un ex fedele, avrebbe promesso una sorta di miracolo salvo poi appropriarsi della cifra senza dare altro riscontro.

Quel che appare certo, almeno stando a quanto raccontano gli inquirenti, è che la Scarpulla e il marito stessero cercando, attraverso l’acquisizione di terreni in area "protetta" (Trevignano è in zona Parco di Bracciano e Martignano) di far saltare le regole che vincolano i terreni, consentendo lottizzazioni e abusi edilizi dove, fino a oggi, non è ancora neppure consentito tagliare l’erba, se non come mangime per animali da pascolo. A seguito delle rivelazioni delle intenzioni della Scarpulla, la parte sana del piccolo borgo è insorta, anche contro le amministrazioni (Ente Parco e Comune) che in sette anni non hanno fatto nulla per fermare la presunta veggente, il marito e la sua associazione. Il 18 aprile, tuttavia, il Comune di Trevignano ha ordinato lo sgombero d’area occupata dalla veggente, ma il prossimo 3 maggio lei giura che sarà lì per difendere il suo progetto di costruire una "basilica, come ha chiesto la Madonna". Ma forse anche tante altre persone.