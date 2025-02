Madonna di Trevignano. È della finta veggente il sangue sulla statua

Il sangue ritrovato sulla statua della Madonnina di Trevignano è di Gisella Cardia. Al dato, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, si è arrivati prima tramite le indagini nei laboratori di Tor Vergata, dalle quali è emerso che si trattasse di sangue umano e femminile, poi, in seconda battuta, attraverso l’attribuzione del profilo genetico che risulta perfettamente sovrapponibile a quello della ‘Santona’. La donna, davanti ai suoi seguaci, ha sempre sostenuto che la lacrimazione fosse vera e che si trattasse di un fenomeno sovrannaturale. Il fatto già smentito dalla Chiesa – dopo un’indagine della diocesi di Civita Castellana – è ora confermato dalle analisi di laboratorio. La procura di Civitavecchia intanto aveva aperto un’inchiesta. "Lanciare la notizia sul ritrovamento del Dna di Gisella è pericoloso – precisa Solange Marchignoli, legale di Gisella Cardia –, perché allo stato attuale non abbiamo gli atti, non abbiamo la consulenza, non ci sono notizie ufficiali".