Macron sugli ex brigatisti "Deve processarli l’Italia"

Il presidente francese, Emmanuel Macron (foto), ha ribadito il suo auspicio che i 10 ex terroristi rossi italiani per i quali mercoledì la giustizia francese ha negato l’estradizione siano "giudicati sul suolo italiano". Macron, parlando a margine del vertice Nato di Madrid e lasciando uno spiraglio aperto per l’estradizione, ha sottolineato che "spetta a noi valutare se è possibile un ricorso in Cassazione o, in ogni caso, se ci sono delle vie giurisdizionali che ci permettano di andare più lontano".