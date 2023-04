Macron e i sogni di grandeur

Giovanni

Serafini

Una clamorosa gaffe politica, o la volontà di affermarsi come un leader capace di tener testa ai grandi del pianeta? Esortando l’Europa a non comportarsi da ‘vassallo’ degli Stati Uniti e insistendo sulla necessità di una posizione autonoma su Taiwan, Emmanuel Macron è brutalmente uscito dal coro, conuna ‘stonatura’ incomprensibile alle orecchie degli americani. Qualcosa del genere avevano però già combinato in passato Charles de Gaulle, che nel 1966 fece uscire la Francia dal comando integrato della Nato, e Jacques Chirac, che nel 2003 sfidò Bush rifiutando di partecipare alla guerra in Iraq. Evidentemente una dose di antiamericanismo c’è sempre stata nei geni dei francesi. Ma che cosa ha spinto ora Macron a indossare i panni di Asterix e a proclamare che "non dobbiamo seguire gli Usa in crisi che non sono le nostre, come quella di Taiwan"?

Di certo non si è trattato di una mossa a uso interno per risalire nei sondaggi: lui se ne infischia dal momento che non potrà più presentarsi alle elezioni. Non si tratta nemmeno di un colpo a tradimento contro gli Stati Uniti, che – Macron lo ha subito ribadito – "restano i nostri alleati". Si tratta forse di avvicinamento a Putin, che da sempre spera in una spaccatura dell’Occidente? Pura assurdità. E allora? Perché rivendicare una posizione autonoma su Taiwan e proporre l’Europa come ‘terzo polo’ tra Cina e Usa? Le spiegazioni possono essere due. Da una parte il desiderio di affermare l’idea di sovranità europea, sia politica che economica e industriale, da sempre cara a Macron. Dall’altra la speranza di convincere Xi a far pressioni su Putin affinché accetti il negoziato. Essere artefice della pace fra Kiev e Mosca è un chiodo fisso per Macron, che spera forse di essere premiato un giorno con il Nobel. Nel frattempo ha portato a casa – il che non guasta – una mole pazzesca di contratti e partenariati commerciali firmati da Pechino…