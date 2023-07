Macchinisti morti nel deragliamento, condannati due operai "Scambio difettoso"

Sono arrivate le prime due condanne nell’ambito del processo per il deragliamento del Frecciarossa 9595 Milano – Salerno. Era il 6 febbraio 2020, pochi giorni prima della scoperta, nella vicina Codogno, del Covid-19: la motrice del treno decollò, "inciampando" in un meccanismo difettoso, nel Basso Lodigiano, in corrispondenza di uno scambio tra Livraga e Ospedaletto, a 298 chilometri orari. Uno schianto che non lasciò scampo ai due macchinisti: Mario Dicuonzo, 59 anni, e Giuseppe Cicciù, 51enne. Mentre 31 tra passeggeri e operatori di bordo rimasero feriti, in dieci gravemente.

I primi due condannati sono stati, ieri mattina, i due operai accusati di aver installato un attuatore difettoso sugli scambi: sono uno specialista di cantiere di 34 anni di Piacenza e un operaio specializzato calabrese di 33 anni. Tra le 5 persone prosciolte ex articolo 425 cpp ci sono i vertici di Alstom e Rfi, Michele Viale e Maurizio Gentile. Cinque, invece, i rinvii a giudizio. Il Gup Francesco Salerno ha condannato, anzitutto, questi due operai, in rito abbreviato, a tre anni di reclusione per concorso in omicidio plurimo colposo e disastro ferroviario colposo. Poche ore prima del deragliamento installarono sullo scambio numero 5 del Posto movimento Livraga un attuatore prodotto il 6 giugno 2018 da Alstom Ferroviaria a Firenze e che si era rivelato difettoso.