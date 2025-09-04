Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Funicolare LisbonaSinner MusettiParata PechinoSigonellaSanremo Rai
Acquista il giornale
CronacaViterbo, la macchina di Santa Rosa rompe la tradizione dopo l’arresto di due turchi con armi e munizioni. Ecco cosa è successo
4 set 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Cronaca
  3. Viterbo, la macchina di Santa Rosa rompe la tradizione dopo l’arresto di due turchi con armi e munizioni. Ecco cosa è successo

Viterbo, la macchina di Santa Rosa rompe la tradizione dopo l’arresto di due turchi con armi e munizioni. Ecco cosa è successo

Il campanile trasportato dai facchini nella tradizionale festa ha attraversato il centro non al buio come accade di solito suscitando critiche e disappunto dei viterbesi. Nel pomeriggio la Digos aveva catturato due uomini

Un momento della processione della macchina di Santa Rosa a Viterbo

Un momento della processione della macchina di Santa Rosa a Viterbo

Roma, 4 settembre 2025 - Trasporto fuori tradizione per la macchina di Santa Rosa a Viterbo. Il campanile trasportato dai facchini ha infatti attraversato il centro storico della città con l'illuminazione pubblica accesa e non al buio come di solito accade. Secondo quanto si è appreso, l'illuminazione è stata dovuta a motivi di sicurezza. Nel pomeriggio, infatti, intorno alle 18, la Digos ha arrestato due uomini di origine turca, trovati in possesso di armi automatiche e sembra anche di ordigni esplosivi. I due arrestati, già ascoltati dal pm, potrebbero essere collegati a un boss della mafia turca arrestato nei giorni scorsi in un bed & breakfast nel centro storico di Viterbo. La macchina di Santa Rosa ieri sera in alcuni tratti ha percorso le strade al buio, in altri tratti invece l'illuminazione pubblica era accesa, suscitando critiche e disappunto tra i viterbesi presenti, fedeli alla tradizione. 

Tajani alla celebrazione del Trasporto della Macchina di Santa Rosa
Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla celebrazione della macchina di Santa Rosa

"Anche quest'anno ho partecipato alla festa della Macchina di Santa Rosa a Viterbo. Congratulazioni alle forze dell'ordine per l'arresto di due cittadini turchi armati, a poche ore dall'inizio dell'evento. Bene il sindaco ed il Prefetto che hanno garantito, in sicurezza ed evitando il panico, il trasporto della macchina della Santa protettrice della città, permettendo ai tanti fedeli e turisti arrivati di vivere questo momento straordinario". E' quanto si legge in una nota del vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza italia, Antonio Tajani. "Questo episodio spero rappresenti un monito contro quei cattivi maestri che aizzano orchestrando delle campagne d'odio con un linguaggio violento", ha aggiunto Tajani.

Santa Rosa 2025, al via il trasporto della macchina
Un momento della processione della macchina di Santa Rosa a Viterbo
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata