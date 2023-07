Ma la vera sfida è regolare la contrattazione

Raffaele

Bonanni

Sul salario povero maggioranza e opposizione dovranno trovare una soluzione pragmatica per quella quota significativa di lavoratori abbandonati a paghe da fame. La collaborazione è un bene per evitare che ignoranza, e foga ideologica, distorcano l’obiettivo e conducano a soluzioni peggiori del male da curare. E infatti pensare di risolvere il problema con la legge danneggia la contrattazione.

In un Paese fatto da piccole imprese, queste lascerebbero la negoziazione disponendo di un minimo salariale legale che scavalca il sistema dei contratti nazionali nel caso di contenziosi. Ma poi perché fare una legge se l’Ue ci raccomanda solo best pratices? La Ue, riconoscendo il valore della contrattazione, chiede ai governi italiano, svedese, austriaco, finlandese e danese non leggi, ma manutenzione del sistema che agisce sui salari, poiché la contrattazione in questi Paesi copre più dell’80% dei lavoratori. La buona pratica dei partiti che si preoccupano di salari da fame è amministrare quello che è nel loro potere nei comuni, nelle regioni e in Parlamento. Tocca a loro regolare i capitolati d’appalto per ogni settore; le concessioni, autorizzazioni e convenzioni; ogni beneficio pubblico fiscale, contributivo, finanziamento o prestito pubblico. Queste regolazioni devono mirare al rispetto dei contratti collettivi negoziati dalle organizzazioni del lavoro più rappresentative, rendendole vincolanti perché è proprio nelle attività che orbitano nella sfera pubblica che ci sono problemi. In molti casi in appalti, concessioni, autorizzazioni, convenzioni, si sviluppano accordi opachi tra chi ha il potere di promuoverli e imprese e i loro subappaltatori che pagano i lavoratori con paghe da fame. E allora, se la foga che si nota in politica sul salario minimo la si utilizzasse per regolare davvero i punti chiave delle attività economiche, otterremmo una realtà migliore. Che avrebbe effetti favorevoli sui salari poveri e sulla riduzione delle tasse sul lavoro, sul premiare merito e produttività, sul miglioramento dei fattori dello sviluppo: l’Italia alla fine uscirebbe dalla black lists dei paesi con più bassi salari.

* Ex segretario generale Cisl e docente di Diritto del lavoro