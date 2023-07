"Ma il Cremlino ha già perso"

"Non credo che la guerra in Ucraina possa continuare per anni, non penso che la Russia possa mantenerla per sempre". Lo ha detto ieri il presidente Usa, Joe Biden, parlando da Helsinki al termine del suo incontro con i leader del Nord Europa successivo al summit della Nato a Vilnius. "Putin ha già perso la guerra – ha aggiunto – e ora ha un problema: capire in che modo concluderla. Potrebbe farlo domani, dicendo che la guerra è finita, non ha nessuna possibilità di vincere".

Nel frattempo, però, da Mosca continuano ad arrivare minacce, più o meno velate, d’impiego di armi nucleari. "Non vedo prospettive reali di uso dell’atomica da parte dei russi in Ucraina", a ridimensionare paure e sospetti è lo stesso inquilino della Casa bianca. Che quindi si concede una battuta sul capo dei mercenari della Wagner. "Prigozhin deve stare attento a ciò che mangia", ha chiosato Biden nel corso della conferenza stampa a Helsinki con il presidente finlandese Sauli Niinisto, alludendo al rischio di avvelenamento dopo l’abortita rivolta dello stesso capo dei mercenari al soldo del Cremlino.