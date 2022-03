M5s e la guerra delle carte bollate, il Tribunale conferma lo stop a Conte E anche Rousseau va all’attacco

Il tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso presentato dal Movimento 5 Stelle contro l’ordinanza di sospensione delle delibere di modifica dello statuto M5s e di nomina di Giuseppe Conte a presidente dei pentastellati. Il giudice ha fissato l’udienza per il 5 aprile. In una nota il Movimento afferma di prendere "atto della decisione del Tribunale. Questa decisione però non può fermare il nuovo corso del Movimento 5 Stelle, Conte tira dritto con le votazioni sullo statuto in programma domani e venerdì. Ma sulla questione interviene anche Enrica Sabatini, compagna di Casaleggio junior, che rappresenta la piattaforma Rousseau: "Illegittime sono state considerate le elezioni per eleggere Conte, così come lo saranno le prossime".