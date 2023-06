Cosa significa lutto nazionale e chi lo decide. Si lavora?

Roma, 13 giugno 2023 – Non solo funerali di Stato in Duomo per Silvio Berlusconi. Per tutta la giornata di domani, 14 giugno, è previsto il lutto nazionale. La decisione arriva dal governo Meloni, intenzionato a seguire il cerimoniale completo. Ma si tratta di un’eccezione con pochi precedenti.

Lutto nazionale: cos’è e cosa prevede

A differenza di questo caso, non per tutti gli ex presidenti del Consiglio e le altre cariche dello Stato sono previsti sia il lutto nazionale che i funerali di Stato, due cerimonie distinte a tutti gli effetti. In passato era accaduto soltanto in due casi, per gli ex presidenti Giovanni Leone e Carlo Azeglio Ciampi.

In altri casi, come per Ciriaco De Mita, Giulio Andreotti, Francesco Cossiga e Giovanni Spadolini ci furono soltanto i funerali di Stato.

Il lutto nazionale è proclamato dal Consiglio dei ministri in base alla ‘rilevanza del decesso’. Un’iniziativa che si attua non solo in caso di ‘morti celebri’ ma anche in caso di catastrofi naturali. Un esempio recente è quello proclamato per le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna.

Nei giorni di lutto nazionale si lavora?

Il lutto nazionale, oltre all’esposizione delle bandiere a mezz’asta sulle facciate degli edifici pubblici, prevede l’annullamento di tutti gli impegni nelle agende del Governo, tranne nel caso in cui siano previsti eventi di beneficenza. Nelle scuole pubbliche si invita a osservare un minuto di silenzio e alcuni negozi potrebbero restare chiusi. Per tutti gli altri cittadini, il lutto nazionale non incide sullo svolgimento delle normali attività lavorative e quotidiane. Domani, infatti, tutti gli uffici pubblici resteranno aperti.

La differenza tra ‘lutto nazionale’ e ‘lutto cittadino’ è proprio questa. Mentre con il lutto cittadino scuole, uffici, negozi e locali restano chiusi, ciò non è previsto in caso di lutto nazionale.

Le polemiche

Nel frattempo, monta la polemica intorno alla scelta di proclamare sia i funerali di Stato che il lutto nazionale.

C’è chi è d’accordo e la considera “un atto dovuto” e c’è chi la condivide solo in parte o si schiera contro. È questo il caso di Rosy Bindi che, ospite su Rai Radio1 ha dichiarato: "I funerali di Stato sono previsti ed è giusto che ci siano ma il lutto nazionale per una persona divisiva com'è stato Berlusconi secondo me non è una scelta opportuna".

Pronta la risposta di Salvini su La7: “Rosy Bindi è una donna che ha visibilità nel momento in cui parla male di qualcun altro. Solitamente di Berlusconi, talvolta di me".