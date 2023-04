Lupo addio, un nuovo cattivo nelle favole

Roberto

Pazzi

Povero lupo. Il vecchio nemico di Cappuccetto Rosso sta subendo una feroce campagna di ostilità nel nostro immaginario, cedendo il retaggio di re delle paure all’orso. Il protagonista delle fiabe più scavate nel buio dei nostri infantili terrori, il lupo, sembra infatti perdere terreno. Tutto per colpa dell’orsa del Trentino che ha assalito e ucciso il giovane Andrea Papi. La notizia ha assorbito le pagine dei giornali, dividendo l’opinione pubblica in favorevoli e contrari a ucciderla. Dovrei dire "abbatterla" ma è un termine falso, che mente la realtà. E per par condicio, uso lo stesso verbo usato per il disgraziato giovane che ha perso la vita quando l’ha incontrata nel bosco tornato a essere la foresta insidiosa delle favole, non più un luogo turistico. Sorprende la sovraesposizione mediatica dell’argomento, rivelatrice di come l’orso, nella tradizione più mite legato alla golosità del miele, stia guadagnando una posizione di primo piano nella rielaborazione dei nostri terrori. Le favole manipolano paure ancestrali, educando i bambini a proiettarle su un piano fantastico e a prenderne così una certa confidenza. Ma se appena solleviamo il coperchio dei nostri terrori, anche da grandi non facciamo fatica a ritrovare il ricordo di draghi, ippogrifi, chimere, basilischi, grifoni, idre, unicorni, fenici. Riemergono pure in età adulta nei sogni e negli incubi, spesso ambasciatori di negativi presentimenti e proiezioni delle nostre angosce. Ecco perché l’orso trionfa sul lupo nel nostro immaginario. Il lupo non faceva più paura. Le favole invecchiano, come i bambini che diventano grandi. Ma ha ragione il grammatico alessandrino Salustio: "Queste cose non avvennero mai, ma sono sempre". Se è vero che i lupi non bastano più a rivestire le paure più irrazionali, gli autori delle nuove favole per i nostri nipoti sapranno con chi efficacemente sostituirlo.