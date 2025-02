Quattro lupi trovati morti a Trento: sospetto avvelenamento. Brambilla: “Gravità eccezionale”

Trento, 2 febbraio 2025 - Potrebbero essere stati avvelenati i quattro lupi trovati morti a nord del centro abitato di Barco di Levico, in provincia di Trento. Le carcasse sono state ritrovate vicino alla pista ciclabile sulla riva destra del fiume Brenta.

“L'uccisione di ben quattro lupi è un fatto di una gravità eccezionale che richiede risposte immediate da parte non solo della magistratura, ma anche delle forze politiche'', tuona la parlamentare Michela Brambilla, presidente della ‘Lega italiana difesa animali e ambiente’.

Sono stati avvelenati?

Saranno le analisi, affidate all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, a stabilire la causa della morte che, da una prima ipotesi, potrebbe essere avvenuta per avvelenamento. “'Se l'ipotesi sarà confermata, come appare probabile - prosegue Michela Brambilla, che fa parte dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali - ci troveremmo di fronte al più grave episodio mai avvenuto in Trentino ai danni della specie. Un fatto di fronte al quale mi aspetto non solo indagini approfondite da parte delle forze dell'ordine ma anche una presa di posizione netta da parte di una politica che, fino ad oggi, ha invece cercato di risolvere il problema della convivenza con i grandi carnivori a suon di abbattimenti”.

Scoppia il caso: denuncia contro ignoti

L'ipotesi del Corpo forestale trentino è che si sia trattato di un avvelenamento. Per questo è scattata una denuncia contro ignoti. Gli agenti hanno informato il sindaco di Levico e, dopo il recupero delle carcasse, stanno conducendo analisi ed approfondimenti. Nell'ultimo periodo la presenza di un branco di lupi nei pressi della ciclabile era stata testimoniata dall’uccisione di una cerva.

Lupo aggredisce un cane: salvato dalla padrona

"L'invito della Provincia è quello di non entrare mai in contatto con gli animali selvatici, anche nel caso in cui si voglia difendere il proprio cane. Un appello, anche alla luce di un nuovo episodio denunciato ieri mattina e avvenuto nel pomeriggio di venerdì nei pressi di Canal San Bovo, sempre in Trentino, dove una donna è entrata in contatto con un lupo per allontanarlo dal proprio animale da compagnia.

Il cane, ferito, è già stato curato dal veterinario e la padrona non ha riportato conseguenze. Il consiglio è quello di passeggiare tenendo sempre il proprio cane al guinzaglio e in caso di aggressione è fondamentale mantenere una distanza di sicurezza dal lupo.