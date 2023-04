L’unico leader che garantisce l’equilibrio

Bruno

Vespa

attenzione internazionale sulla salute di Silvio Berlusconi ci ricorda che il Cavaliere è il leader politico più conosciuto all’estero della storia italiana. Ha guidato quattro governi in quasi dieci anni, ha presieduto due G7: nel secondo (L’Aquila 2009) era il leader di maggiore anzianità di servizio. Non esiste nel mondo democratico altra personalità che da 29 anni sia la guida indiscussa del suo partito: così identitaria e carismatica da rendere impensabile Forza Italia senza di lui. Ha fatto molte cose buone, prima tra tutte aver dato voce a chi l’aveva perduta dopo che la Procura di Milano aveva distrutto con Tangentopoli i cinque partiti che avevano governato l’Italia dal ’48 al ’92, lasciando in piedi solo il Pds. Ha commesso alcuni errori, attenuati dalle circostanze: le leggi ad personam (che gli sono servite a poco) sono state le risposta a un attacco giudiziario che non ha precedenti al mondo; il conflitto d’interessi – indiscutibile – è stato in parte bilanciato da una campagna di stampa avversa anch’essa con pochi precedenti internazionali. Un errore fatale senza giustificazione è stata la bulimia sessuale inaccettabile per un presidente del Consiglio in carica.

Oggi Berlusconi ha finalmente metabolizzato la presenza alla guida del governo di una donna che dieci anni fa aveva sottovalutato. L’incomprensibile ostilità dei primi mesi – segnata dal gravissimo errore di non votare Ignazio La Russa alla presidenza del Senato – è rientrata e oggi Forza Italia è un prezioso punto di equilibrio all’interno del governo. La forza straordinaria con cui sta affrontando il suo diciottesimo ricovero al San Raffaele porta Berlusconi a guardare avanti, secondo il suo carattere. Il suo obiettivo, dopo le elezioni europee del ’24, è aiutare Giorgia Meloni nell’alleanza PopolariConservatori ribaltando la storica alleanza con i socialisti. Auguriamogli di essere in buona salute per l’ultima battaglia.