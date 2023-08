L’unica chiave è agire subito sullo sviluppo

Maurizio

Sacconi

Dialogo difficile quello tra opposizioni e governo. Dal punto di vista del metodo, mancano la reciproca legittimazione e la conseguente convinzione di dover sempre e comunque rifiutare la benché minima credibilità della tesi altrui. Dal punto di vista del merito, la soluzione della cifra fissa è, al di là della misura, inaccettabile per chi crede in un mondo del lavoro non omologabile. E perciò destinato ad essere regolato solo dagli attori sociali, meglio se in prossimità per riflettere gli andamenti aziendali, il costo della vita, l’efficienza dei territori. Si aggiunga che questa tesi è sostenuta in particolare dalle organizzazioni dei lavoratori come la Cisl e delle imprese, come quelle dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura, che più dialogano con il governo.

Eppure il lavoro povero esiste davvero e deve essere osservato senza il velo dell’ideologia. È il lavoro irregolare, quello di chi lavora con discontinuità o per poche ore al giorno, la conseguenza di appalti al massimo ribasso. Le risposte semplici a problemi così complessi non esistono.

Più in generale, la patologia italiana consiste nei bassi salari mediani. Troppi lavoratori hanno i salari schiacciati sui minimi retributivi e gli aumenti decisi dai contratti nazionali sono inevitabilmente modesti perché devono tener conto delle imprese in difficoltà. Remunerare meglio il lavoro significa quindi rimuovere ogni rigidità, tagliare il peso dei contributi non previdenziali, interrompere la progressività del prelievo fiscale con una tassazione agevolata e piatta di tutte le componenti del salario decise nelle aziende e nei territori. Il lavoro è stato nei fatti punito dell’egualitarismo ideologico e dai freni alla crescita economica. Se c’è sviluppo, questo traina lavori e salari o comunque dà i margini affinché la politica e la contrattazione sollecitino questo esito. Il resto è solo illusione ottica.