L’ultraliberista Milei non sfonda. Rimonta della sinistra, Massa avanti: l’Argentina va al ballottaggio

I progressisti di Sergio Massa in rimonta a sorpresa nelle elezioni in Argentina, frenano la marea nera dell’anarco-capitalista Javier Milei e danno battaglia all’ultimo voto per il ballottaggio del 19 novembre. Il terreno di conquista è il serbatoio di preferenze della conservatrice Patricia Bullrich, grande sconfitta al primo turno, oltre alla caccia agli assenteisti, in un appuntamento con le urne che ha fatto registrare il tasso di partecipazione più basso degli ultimi 40 anni (74%). Massa, ministro dell’Economia, alla guida di Union por la patria (Up) è in testa col 37%. L’ultraliberista Milei leader della Libertad Avanza (Lla) rincorre col 30%. Il centrodestra di Juntos por el cambio (Jxc) rischia l’implosione dopo che Bullrich si è fermata al 24%. Debacle da psicodramma di Jxc, attraversato da una guerra tra fazioni sul sostegno al ballottaggio.