L’ultimo saluto a Michelle "No alla giustizia fai da te"

di Giulia Prosperetti

Un dolore che, nel suo impasto di rabbia e disperazione, diventa denuncia, ma deve tradursi anche in cambiamento perché la morte di Michelle non sia sprecata e queste cose non avvengano più. Partendo dal sentimento forte che, nella tragedia, ha riunito la comunità di Primavalle, a Roma, è questo il messaggio lanciato dal vescovo Baldo Reina nella sua omelia ai funerali di Michelle Maria Causo, la 17enne barbaramente uccisa da un suo coetaneo mercoledì scorso e gettata, come un rifiuto, in un carrello vicino ai cassonetti.

Parole rivolte alle centinaia di persone che ieri mattina hanno affollato, dentro e fuori, la chiesa di Santa Maria della Presentazione, a pochi passi dal ‘Bronx di Torrevecchia’, il quartiere di casermoni popolari e alte torri dove viveva Michelle con la famiglia. ‘Ti amo, vola in alto amore mio’ è il messaggio sulla corona di fiori lasciata dal fidanzato Flavio alla sua ‘Misci’. Quando la bara bianca esce dalla chiesa, salutata da un lungo applauso e da palloncini liberati in volo, Gianluca Causo, il padre di Michelle, si lascia andare a uno sfogo. "Spero che la madre del ragazzo, che ha ucciso mio figlia, soffra come soffriamo noi. Mi sento senza motivo di vivere – ha proseguito Causo –, ma devo andare avanti per la mia famiglia. Voglio solo ringraziare tutte le persone che sono venute qui e ci hanno dimostrato affetto". Per la madre della ragazza Michelle "rappresenta un grido di speranza per porre fine ai femminicidi. I ragazzi devono vivere sereni senza avere paure. Michelle vive in tutti loro. In ognuno di noi. Michelle era questo: la semplicità, la giovinezza. Ora si pensa alla giustizia".

Mentre la rabbia monta, rischiando di accendere una miccia in un quartiere definito ‘difficile’, prima dei funerali il vescovo – che nell’omelia ha chiesto di pregare per il 17enne che si è macchiato del delitto e per la sua famiglia – ha rivolto un monito alla comunità: "Chi ha il dovere di fare giustizia lo farà, non bisogna farsi giustizia da soli".