L’ultimo grande show Da Belen a Pippo Inzaghi, vip in lacrime per il Cav Scotti: mi ha cambiato la vita

di Giulia Bonezzi

e Nicola Palma

MILANO

La corona firmata "Maria Belen Rodriguez" accanto all’omaggio floreale dell’Inter. Una di fianco all’altro sotto l’Arengario. Basta quell’istantanea, scattata alle 10 del mattino a due passi dal sagrato del Duomo, per avere un flash immediato del melting pot di personaggi che popoleranno la Cattedrale per l’ultimo saluto al Cavaliere. Sport e spettacolo. Spettacolo e sport. Le due "S" che ne hanno marchiato l’esistenza prima e dopo la discesa in campo. Ci sono tre colonne del Milan degli Invincibili (Albertini, Baresi e Massaro), i due Galli (Filippo e Giovanni), l’amatissimo Pippo Inzaghi, Giovanni Stroppa nella doppia veste di reduce del Diavolo che conquistò il mondo e di allenatore della prima storica promozione in A del Monza

(al gran completo in chiesa)

della premiata ditta Berlusconi-Galliani, Arrigo Sacchi e Fabio Capello, Max Allegri, i vertici nerazzurri Steven Zhang e Beppe Marotta, i presidenti di Napoli e Lazio Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito e il numero uno del Coni Giovanni Malagò.

E poi c’è il mondo del piccolo schermo. Il titolo lo dà Gerry Scotti: "È stato l’uomo che mi ha cambiato la vita. L’ha fatto più o meno involontariamente, ma me l’ha cambiata", spiega il conduttore di mille programmi targati Mediaset. Iva Zanicchi ricorda di essere "nata con lui in televisione con ’Ok, il prezzo è giusto?‘", mentre Alba Parietti è certa che "mancherà anche a chi non lo ammetterà mai". Gli inviati delle Iene arrivano in gruppo, con abito nero e cravatta d’ordinanza, Ilary Blasi con Nicola Savino. In chiesa, Maria De Filippi, vestita di bianco come piaceva al Cav, è seduta accanto a Silvia Toffanin, altro volto noto di Canale 5 e moglie di Pier Silvio. E poi Boldi, Cuccarini, Columbro e altre decine di facce di un album infinito.