L’ultima impresa: unire gli affetti

Viviana

Ponchia

Vivere e amare la vita. Amare e desiderare di essere amato. Pier Silvio annuisce e il dolore, delegato a una contrazione della mascella, per un po’ si scioglie: l’arcivescovo Delpini ha capito, questo era mio padre. L’omelia, che sembra una ballata di Guccini, travolge Marina: non era facile, monsignore, arginare questo pianto che scorre da giorni. Ma grazie perché adesso, ognuno a modo suo, piangiamo tutti insieme. Barbara si finge statua di marmo però è tradita dagli occhi chiari e allagati. Eleonora si fa scudo con la veletta. Luigi è quello che si vorrebbe abbracciare, lui che ha chiuso il cerchio e vacilla, a 34 anni non c’è ancora abbastanza coraggio per restare orfani. Cinque fratelli, due al comando. Il primo e il secondo letto già assolti perché il cielo è generoso con chi spera "ci possa essere una via per un amore più alto, più forte, più grande". Marta Fascina, un anno in meno di Luigi, è una di loro, una diversa sfumatura di biondo che singhiozza senza interruzione con grazia aliena stringendo la mano di Marina. "Temere che l’amore possa essere solo passione tempestosa e precaria..": non il nostro, monsignore, ma non c’è stato tempo per dimostralo. I figli e l’ultima compagna, tutti in prima fila, uniti come mai prima. E un passo indietro Veronica Lario vicina alla nuora Federica, mentre la prima moglie Carla Dall’Oglio ha già dato il suo contributo con quel necrologio pieno di riconoscenza: "Un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli". Tra la folla, in lacrime, c’è anche Francesca Pascale, che di Berlusconi è stata la compagna per otto anni e ha già chiarito cosa resta: "Un vuoto devastante". Sarà già cominciata la saga parallela per l’eredità e la distribuzione del potere, ma "l’uomo che ora incontra Dio" è riuscito anche nell’ultima impresa impossibile: incollare tutti i pezzi del suo cuore e fermare il tempo, che poi è una forma di eternità.