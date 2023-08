Lukashenko e la guerra in Ucraina: "Poteva essere evitata, ora si può fermare" - Negoziati con Parigi e Mosca Il Presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko sostiene che la guerra in Ucraina si sarebbe potuta evitare e che ora si può fermare. Intanto, la Russia arresta un cittadino statunitense con l'accusa di spionaggio, l'ultimo di una serie di arresti durante la guerra di Mosca in Ucraina.