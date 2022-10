Cronaca

Napoli, assolto gioielliere che uccise due rapinatori a Ercolano. "È legittima difesa"

I banditi lo avevano affiancato in motorino fuori dal negozio di Ercolano e lui aveva fatto fuoco con un’arma regolarmente detenuta. Per i giudici del tribunale di Napoli: "Il fatto non costituisce reato"