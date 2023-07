Addio al vescovo Bettazzi, un secolo (o quasi) alla sinistra di Dio

Quasi un secolo di vita alla sinistra di Dio, da vescovo rosso, come l’aveva ritratto la stampa all’indomani del suo inedito carteggio sulla laicità, tra il 1976 e il 1977, con Enrico Berlinguer. E come lui stesso, monsignor Luigi Bettazzi, spentosi ieri a 99 anni, non ha mai disdegnato di essere. Anche in occasione dell’ultima intervista concessa nel 2022 al Qn, quando, quasi parafrasando Nanni Moretti con Massimo D’Alema nel film ’Aprile’, spronò un altro Enrico, stavolta Letta, allora segretario del Pd, partito erede anche del Pci di Berlinguer, “a fare qualcosa veramente di sinistra“, ad impegnarsi per i poveri e le persone più in difficoltà.

Voce autorevole della galassia progressista, politica ed ecclesiale, Bettazzi, prima vescovo ausiliare di Bologna e poi ordinario di Ivrea, era soprattutto l’ultimo protagonista ancora in vita del Concilio Vaticano II. Fu l’unico italiano tra i 50 padri conciliari che firmarono ‘Il Patto delle catacombe’ per una Chiesa povera e dei poveri. Del Vaticano II, in cui contribuì anche alla riforma liturgica, fortemente voluta da uno dei suoi mentori, il cardinale Giacomo Lercaro, e al cambio di approccio della Chiesa verso la società - non più arroccamento e scontro, ma solidarietà e dialogo -, don Luigi è stato nei decenni successivi un instancabile e appassionato testimone e divulgatore. Ironico e tagliente, anche a colpi di barzellette rimaste iconiche nella memoria di chi ha avuto la fortuna di ascoltarlo in giro per l’Italia. Una su tutte, quella con protagonista il cardinale Alfredo Ottaviani, mastino dell’ex Sant’Uffizio, che prende il taxi per andare al Concilio. Dove? “Ma a Trento e dove sennò?“, è la domanda retorica dell’alto prelato al povero tassista.

Ridevano in tanti, un po’ meno nella Curia di Bologna, a lungo presidiata da da Giacomo Biffi, di matrice conservatrice, che non vedeva di buon occhio le trasferte bolognesi di Bettazzi per far memoria del Vaticano II. Tradotto, il conferenziere doveva starsene lontano dalle parrocchie del centro città ed ‘emigrare’ in quelle della provincia. Lui si adeguava e ci rideva sopra. Per il Concilio questo e altro, propugnatore come era dello spirito riformatore dell’evento. All’ermeneutica della continuità dell’assise, sostenuta da Benedetto XVI, replicava con l’ermeneutica della discontinuità (pastorale), fermo restando la linea di trasmissione sul piano dottrinale tra Vaticano II e Tradizione. Mai messa in discussione. Amico della mistica e teologa Adriana Zarri, don Luigi era favorevole al diaconato femminile così come è stato, in seno all’episcopato italiano, tra i pontieri fra il mondo omosessuale e quello ecclesiale. Dal punto di vista religioso, però, il suo sogno più grande, pur se poco conosciuto, consisteva nella legittimazione dell’intercomunione fra cattolici, protestanti e ortodossi. L’ecumenismo, un’altra eredità del Concilio.

A lungo presidente di Pax Christi, nel 1992 partecipò, con don Tonino Bello, alla marcia pacifista a Sarajevo per dire no ai bombardamenti della Nato. Da vescovo di Ivrea, Bettazzi solidarizzò tra le altre con le battaglie sindacali degli operai della Olivetti, convinto della necessità di un impegno sociale diretto delle alte gerarchie. A Berlinguer aveva scritto: “Il Vangelo, che il vescovo è chiamato ad annunciare, non costituisce un’alternativa, tanto meno una contrapposizione alla liberazione dell’uomo, ma ne dovrebbe costituire l’ispirazione e l’anima“. Con la sua morte, la Chiesa perde un profeta e un testimone schietto e mai scontato – negli ultimi tempi si mostrava riluttante ad evidenziare fratture tra l’amato papa Francesco e Ratzinger –, la società, un osservatore attento ed impegnato. Un vescovo e un laico, in una sola personalità.