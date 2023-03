L’Ucraina alza il tiro Drone cade vicino a Mosca

Un drone si è schiantato in un’area chiamata Nuova Mosca, vicino alla capitale della Russia. Secondo quanto riportato dai media russi come ’Baza’, il veicolo era dipinto di giallo e blu, i colori della bandiera ucraina, e sulle ali aveva la scritta "Gloria all’Ucraina". Le forze dell’ordine hanno riferito alla Tass che "presumibilmente, il relitto dell’Uav è stato trovato vicino ai binari della ferrovia nel villaggio di Svitino", a circa 70 chilometri dal centro di Mosca, "e non ci sono state vittime". Il drone è stato scoperto da un residente locale.

Sul posto è subito intervenuta una squadra investigativa della polizia russa. Il canale Telegram ‘Shot’ riferisce che il drone è fatto di legno e schiuma polimerica e pare assemblato in modo artigianale: l’apertura alare è di circa due metri e sulle ali dipinte di giallo e blu si legge la scritta ’Gloria all’Ucraina’. Le autorità ucraine, così come quelle russe, non hanno al momento rilasciato commenti.

Nel frattempo la Russia ha effettuato un test di missili supersonici antinave nel Mar del Giappone.