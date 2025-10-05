L’incidente sugli sci, la disabilità: Luca è morto dopo 26 anni. La compagna si era licenziata per stargli sempre vicino: “Ora sei libero, vola”

Venezia – Nella vita di prima tutto era movimento e crescita. C’erano il basket e lo sci, il calcio e il nuoto subacqueo. C’era l’amore della giovinezza che non riesce a stare fermo e cerca una casa per potersi mettere tranquillo. Stavano bene insieme, lui e Michela. Era il 1999 e la storia si è fermata lì. In un giorno della vita di prima Luca Romanin, a 26 anni, è caduto sugli sci su una pista della Gran Risa, ha subito un grave trauma cranico e dopo due interventi chirurgici è rimasto disabile. L’energia, la passione per lo sport e la natura, la voglia di fare famiglia: tutto imploso.

“Grazie all’amore tutto si affronta meglio”

Sono passati altri ventisei anni. E dopo avere lasciato per strada la voce, aggravandosi un pezzo alla volta, Luca è morto. Michela Florean non lo ha mai lasciato, niente si è spezzato: “Sono stati anni impegnativi – dice oggi –. Ho mollato il lavoro, ma è stato un amore infinito”. Ed è grazie all’amore se “tutto si affronta meglio”, anche la discesa verso il nulla, che quando termina lascia tutti tristi a Concordia Sagittaria, provincia di Venezia. Li conoscevano, tifavano per loro dal giorno in cui Luca era caduto in Alta Badia.

"Era stato lo sport ad avvicinarci”

Fu ricoverato in gravissime condizioni prima a Bolzano e poi a Udine, due anni dopo tornò a casa. Non la casa che avevano immaginato, ma un piccolo appartamento ricavato nell’abitazione dei genitori di lui. “Ci eravamo sentiti poco prima dell’incidente – racconta Michela – era stato lo sport ad avvicinarci”.

Cinque anni assieme, abbastanza per decidere di consultare le agenzie immobiliari: “Cercavamo casa. Quella telefonata è stata l’ultima prima dello schianto”. In quel momento inizia la seconda vita, una serie di attimi strappati al nulla, messi in fila con pazienza da una ragazza che non vuole arrendersi perché lui non si sarebbe arreso. “Non lo nego, sono stati anni duri. Ma ne è valsa la pena”.

La band Final Stage, la canzone, il basket

Tutto intorno una famiglia, l’insegnamento per Giorgia e Davide, figli di Marco, fratello di Luca. I ragazzi hanno formato una band dal nome profetico, i Final Stage, e con gli amici piemontesi Mattia e Andrea hanno cucito la canzone Endless Love dedicata agli zii. “Sei di nuovo libero – scrive Marco, allenatore di basket con un passato in serie A” – Adesso ritorna a volare in alto”. Viviana Ponchia