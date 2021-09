Roma, 29 settembre 2021- Sono ancora molti i punti oscuri nell'inchiesta per droga che vede coinvolto Luca Morisi, l'ex guru della comunicazione di Matteo Salvini, l'inventore della cosidetta 'Bestia' finito al centro di una vicenda tutta da chiarire. La procura di Verona lo accusa di presunta "cessione di sostanza stupefacente". Lui fin da subito si è difeso dicendo di non aver commesso alcun reato (lo spccio in sostanza), ammettendo però "una grave caduta come uomo" e dimettendosi dal suo ruolo il primo settembre scorso.

I punti oscuri

Il fermo dei due rumeni

Tutto parte la notte tra il 13 e il 14 agosto scorsi quando due giovani rumeni sarebbero stati a casa di Morisi (un contatto occasionale), un cascinale di Belfiore nel Veronese, per poi allontanarsi in macchina dopo alcune ore lungo una strada provinciale fino a quando incappano a un posto di blocco dei carabinieri, non si sa ancora se casuale o mirato.

"Droga dello stupro"?

Durante l'ispezione nella loro auto i carabinieri trovano un bottiglia contenente un liquido che i due rumeni avrebbe sostenuto essere Ghb (la cosiddetta "droga dello stupro") e che gli sarebbe stato dato da Morisi. Importantissimi ai fini dell'inchiesta saranno gli accertamenti disposti dalla procura per verifgicare appunto la natura di quel liquido. Non fosse stupefacente finirebbe per cadere l'accusa di cessione. In ogni caso Morisi sostiene che quel flacone non è suo.

La perquisizione a casa di Morisi

I carabinieri raggiungono la cassina e la perquisiscono. Saltano fuori due grammi di cocaina compatibili con un uso personale. Ecco perché importante sarà la perizia sul liquido. Cosa, oltre i due grammi di coca, i carabinieri abbiano portato via ancora non è dato sapere. L'avvocato di Morisi, Fabio Pinelli, afferma che "nel corso della perquisizione non è stato sequestrato materiale informatico: nè smartphone nè pc".

Il mistero del quarto uomo

Secondo alcune ricostruzioni, in casa dell'ex guru di Salvini ci sarebbe stato anche un quarto uomo, un cinquantenne. Ma il legale di Morisi smentisce: "Risulta indagata anche un'altra persona di nazionalità rumena, che era in compagnia di un connazionale al momento sconosciuto". Quindi nerssun quarto uomo.