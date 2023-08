L’sms della discordia

Sono 169mila le famiglie beneficiarie di reddito o pensione di cittadinanza che, il 28 luglio, hanno ricevuto dall’Inps l’sms (foriero di aspre polemiche) che le avvisava della sospensione del sussidio da agosto. Il messaggino è arrivato a chi è in nuclei familiari in cui non ci sono componenti disabili, minori o over 60 come dice la nuova normativa. L’ultima rata che hanno percepito è dunque quella del 27. Nel complesso a giugno le famiglie che hanno ricevuto il reddito o la pensione di cittadinanza sono poco più di un milione per una spesa di 571,6 milioni. Le persone coinvolte in questo milione di famiglie sono 2.115.944, si legge nell’Osservatorio sul reddito di cittadinanza. A maggio i beneficiari erano 1.045.662 per 590,8 milioni di spesa.