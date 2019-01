Roma, 7 gennaio 2019 - La fortuna bacia la Campania. Svelati i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2019, il concorso a premi arrivato oggi al gran finale: il primo da 5 milioni di euro è stato venduto a un autogrill di Sala Consilina (Salerno), il secondo da 2,5 milioni a Napoli, il terzo da 1,5 milioni a Pompei. I numeri dei primi cinque biglietti sono stati estratti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e poi abbinati a 5 vip che hanno partecipato al gioco di Amadeus durante il programma 'Soliti Ignoti', andato in onda ieri sera su Rai 1. Dalla sfida tra Alessandro Gassman, Loretta Goggi, Frank Matano, Sabrina Ferilli, Riccardo Rossi è uscita una classifica che ha determinato l'ordine.

Ecco i primi 5 biglietti e i premi corrispondenti.

1 - Il biglietto G 154304 venduto a Sala Consilina (Salerno), sull'A3 Salerno-Reggio Calabria, è stato abbinato a Riccardo Rossi, primo classificato. Vince il primo premio da 5 milioni di euro.

2 - Il biglietto E 449246 venduto a Napoli, in Piazza Principe Umberto, è stato abbinato a Sabrina Ferilli, seconda classificata. Vince il secondo premio da 2,5 milioni di euro.

3 - Il biglietto 265607, venduto a Pompei, in via Roma 59, è stato abbinato a Loretta Goggi, terza classificata. Vince il terzo premio da 1,5 milioni di euro.

4 - Il biglietto P 386971 venduto a Torino, Corso Traiano 158, è stato abbinato ad Alessandro Gassman, quarto classificato. Vince il quarto premio da 1 milione di euro.

5- Il biglietto F 075026, venduto a Fabro (Terni), sull'A1 Milano-Napoli, è stato abbinato a Frank Matano, quinto classificato. Vince il quinto premio di 500mila euro.

Come ed entro quando ritirare i premi

SECONDA CATEGORIA - Estratti anche i biglietti vincenti associati ai premi di seconda categoria, del valore di 50mila euro ciascuno. Eccoli di seguito.

I 274888 - OSTRA VETERE (AN)

F 498108 - VALLATA (AV)

F 390919 - RIMINI (RN)

R 314320 - ROMA (RM)

O 147211 - TORINO (TO)

C 145861 - BAGNO A RIPOLI (FI)

A 287738 - ISOLA RIZZA (VR)

D 306495 - MILANO (MI)

C 287214 - ROVATO (BS)

C 368903 - ARDEA (RM)

A 173041 - ROMA (RM)

D 110210 - RENDE (CS)

M 377086 - MILANO (MI)

L 128274 - SESTRI LEVANTE (GE)

D 110125 - GUIDONIA MONTECELIO (RM)

D 086101 - MESSINA (ME)

B 374738 - ROZZANO (MI)

D 364954 - ROMA (RM)

P 350392 - VERBANIA (VB)

E 104858 - ZOLA PREDOSA (BO)

C 166463 - RICCIONE (RN)

M 393499 - S. ZENONE AL LAMBRO (MI)

O 368802 - FRASCATI (RM)

D 288046 - SIROR (TN)

G 124020 - MODENA (MO)

F 236454 - MONTEROTONDO (RM)

F 393220 - NAPOLI (NA)

A 020572 - PESCARA (PE)

E 164072 - SALA CONSILINA (SA)

F 311760 - MILANO (MI)

P 001813 - RAVENNA (RA)

G 290743 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

C 373341 - ARESE (MI)

R 433509 - ROMA (RM)

R 098556 - PIETRASANTA (LU)

M 083822 - ROMA (RM)

C 422166 - VENEZIA (VE)

O 160746 - MILANO (MI)

I 094754 - ANTRODOCO (RI)

G 173049 - SIRACUSA (SR)

A 029829 - PESCARA (PE)

D 127008 - ZOLA PREDOSA (BO)

F 420147 - GIARRE (CT)

C 381115 - ROMA (RM)

P 472937 - CASTELVETRANO (TP)

Q 121038 - TRAPANI (TP)

D 202580 - ROMA (RM)

C 121622 - ROMA (RM)

D 486715 - VALMONTONE (RM)

Q 160562 - RESCALDINA (MI)

A ruota saranno diffusi i numeri vincenti di terza categoria (150 premi da 25mila euro ciascuno, 5mila in più dello scorso anno). Complessivamente, la Lotteria Italia quest’anno, distribuisce premi per oltre 16 milioni di euro. Ai rivenditori che avranno venduto i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 75.500 euro.

Tutti i numeri dei biglietti vincenti sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

TRIPLETTA IN CAMPANIA - Riccardo Rossi, Sabrina Ferilli e Loretta Goggi regalano alla Campania una straordinaria tripletta nella Lotteria Italia. Il primo premio di 5 milioni (abbinato a Rossi), è stato venduto nell’area di servizio di Sala Consilina, sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria. I due milioni e 500 mila del biglietto, abbinato alla Ferilli, puntano su Napoli: il biglietto è stato venduto in una ricevitoria di Piazza Principe Umberto. Il terzo, venduto a Pompei in via Roma 59 (associato alla Goggi), vale un milione e 500 mila euro. Complessivamente, nove milioni premiano la regione campana, considerando solo i cinque premi di prima categoria. Nelle ultime tredici edizioni, è la quarta volta che il primo premio bacia la città di Napoli, dopo il 2006, il 2007 e il 2011. Fuori dalla Campania finiscono il quarto premio (abbinato ad Alessandro Gassman), da un milione, venduto a Torino in Corso Traiano 158, e il quinto, da 500 mila euro (abbinato a Frank Matano), acquistato nell’area di servizio di Fabro (Tr), sulla A1.

RECORD NEGATIVO DI VENDITE - In totale i biglietti venduti quest'anno sono 6 milioni e 955 mila e il responso è netto: dal 2012 (quando si attestò a 6 milioni e 969 mila tagliandi), la Lotteria Italia non faceva segnare un dato così negativo, inferiore del 19,1% alla vendita dello scorso anno. Si punta il dito contro il grande assente di quest'anno: il gratta e vinci abbinato al biglietto della Lotteria. L'anno in cui l'abbinamento fu introdotto, il 2006, si registrò la cifra record di quasi 16 milioni di biglietti venduti.