Roma, 6 gennaio 2022 - Non solo il primo premio da 5 milioni di euro, i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022 saranno in totale 165 per un valore complessivo di oltre 16 milioni e 806 mila euro. Ad annunciarlo l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Adm) dopo la decisione del comitato per l'espletamento delle operazioni relative alle lotterie.

Premi di prima categoria

Sono 5 i premi di prima categoria: primo premio 5 milioni, secondo premio 2,5 milioni, terzo premio 2 milioni, quarto premio 1,5 milioni, quinto premio 1 milione. L'estrazione con l'abbinamento verrà effettuato durante la trasmissione di Rai Uno “I Soliti ignoti – Il ritorno”.

Premi di seconda e terza categoria

Sono invece dieci i premi di seconda categoria da 100 mila euro, mentre 150 sono quelli di terza categoria da 20 mila euro.

Vendite di biglietti in crescita

Quest'anno, secondo quanto riporta Agipronews, sono stati venduti quasi 6,4 milioni tagliandi, con una raccolta che sfiora i 32 milioni di euro. Il dato di vendita è in aumento del 38,2% rispetto all’edizione precedente, quando le restrizioni dovute all'emergenza Covid fermarono le vendite a 4,6 milioni di tagliandi, il dato più basso dal 1978.

La fortuna viaggia in autostrada

L'Autogrill è un luogo particolarmente caro alla tradizione della Lotteria Italia. Nelle ultime dieci edizioni, spiega sempre Agipronews, i premi vinti nelle aree di sosta hanno regalato oltre 28 milioni, considerando solo i premi di fascia più alta. Quest'anno ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 96mila euro.