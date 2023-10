Lottando come delle stelle. Nara e Smith in tv per raccontare il tumore

Dal tumore di Carolyn Smith alla malattia di Wanda Nara passando per le lacrime di Lino Banfi e la commozione di Carlotta Mantovan e la rinascita di Simona Ventura. È partita la 18esima edizione di Ballando con le stelle, il dance show di Milly Carlucci, e in pista ballano – come sempre – i sentimenti. Per la prima puntata della nuova edizione la capitana della giuria, Carolyn Smith si è presentata senza alcun copricapo. La coreografa 63enne dal 2015 sta lottando contro il tumore al seno e in estate ha scoperto una nuova recidiva tanto che nuovamente sta affrontando la chemioterapia. Da sempre Smith ha reso pubblica la sua battaglia, affrontata fin qui con il sorriso. E sabato sera ha voluto sdoganare ulteriormente il male mostrando la testa calva: niente turbante né cappellini chic e alla moda, a ricordare che non c’è da vergognarsi o nascondersi se si sta affrontando "l’intruso", come lei stessa definisce il tumore. Problemi di salute ma grande determinazione anche per Wanda Nara. Dalla pista ha lanciato un messaggio molto importante anche alla sua famiglia, specie dopo le notizie circolate e, per la verità, ancora non molto chiare relativamente alla sua salute e alla leucemia: "I miei medici hanno detto che potevo e le mie figlie volevano che ballassi". In pista anche uno straordinario Lino Banfi che, vedovo da pochi mesi ("una ferita troppo fresca"), ricordando Laura è crollato: "Avevo promesso ai miei figli che non avrei pianto, ma come si fa? Scusatemi, non volevo arrivare al pietismo...". Lacrime pure per Carlotta Mantovan che ricordando il marito, Fabrizio Frizzi, ha svelato: "Il tempo non guarisce, è un dolore che va affrontato tutti i giorni, non è che si volta pagina, non c’è un’elaborazione per me, c’è un andare avanti necessario".