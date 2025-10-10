Lotta alle fake news sulla salute . Qn Salus sbarca su Instagram

La salute è un tema che appassiona anche l’universo social, piazze virtuali che sono diventate lo spazio in cui milioni di persone si informano. È qui che si forma l’opinione pubblica e dove almeno sette italiani su dieci, secondo una ricerca di Doxa Pharma, seguono le pagine dedicate a medicina, alimentazione e wellness. Riuscire a orientarsi però è difficile, come ammette il 70% degli intervistati che dichiara addirittura di aver incontrato più fake news legate al mondo della salute sui social media rispetto a qualsiasi altro canale di informazione.

Il nostro magazine mensile Qn Salus – allegato al giornale nel weekend – ha deciso di aiutarli a trovare risposte autorevoli, chiare e complete attraverso un nuovo canale Instagram che arricchisce un percorso editoriale già consolidato sul mensile e sito, dove si possono trovare approfondimenti e video-interviste. Un progetto capace di parlare il linguaggio del presente per riportare autorevolezza fiducia al centro del dibattito. L’obiettivo è far fare un passo avanti all’informazione sulla salute all’interno dei social media, accompagnando le persone nella comprensione di ciò che accade nel settore.

Il canale Instagram di QN Salus contrasterà fake news, semplificazioni e consigli sbagliati che rappresentano un rischio concreto per la salute pubblica direttamente dove si diffondono. Per farlo offriremo contenuti rigorosi, tempestivi e accessibili, per aiutare le persone a fare scelte più consapevoli. La buona informazione nasce dal confronto con chi ha le competenze, per questo QN Salus si avvarrà di una rete di esperti, medici, ricercatori e divulgatori.

Per ogni argomento verrà offerto un percorso chiaro e completo affrontando la patologia, chi la cura, per poi rispondere al dove e al come fino ad arrivare al corretto stile di vita. Tutto con un linguaggio nuovo, accessibile e attuale ma senza rinunciare alla competenza e all’autorevolezza.

Roberto Canali