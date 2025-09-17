Lotta al cancro, maxi raccolta fondi Esselunga

Un milione e 700mila in beneficienza grazie alla raccolta fondi promossa da Esselunga per Fondazione Airc che dal 1965 sostiene la ricerca sul cancro in Italia. La raccolta, attuata con il Catalogo Fìdaty, prevede una donazione di 10 euro alla Fondazione ogni 500 punti devoluti dai clienti. L’obiettivo? "Dare nuova forza al lavoro dei ricercatori e dei medici impegnati nella cura dei tumori che colpiscono bambini e adolescenti". Quasi due milioni raccolti grazie alle 180mila devoluzioni e al contributo di Esselunga, che ha raddoppiato il valore delle donazioni dei clienti. Grazie alla donazione, verranno sostenuti, stando alla nota condivisa da Esselunga, "dieci progetti di ricerca pediatrici sul territorio nazionale per contribuire al benessere delle persone e della collettività".

I fondi raccolti da Esselunga saranno destinati quindi a ’ My First Airc Grant’, per i giovani talenti, le ’Start-Up’, per ricercatori che rientrano dall’estero e possono avviare il proprio laboratorio indipendente in Italia, e agli ’Investigator Grant’, destinati invece ai ricercatori consolidati. Con questi fondi Airc sosterrà, stando alla nota, 3 progetti di ricerca nel 2025, a cui se ne aggiungeranno altri 7 nel 2026.

Tra i gruppi di ricerca sostenuti c’è lo studio che mira a scoprire i regolatori molecolari (che causano la resistenza ai farmaci), ma c’è anche quello della ricercatrice Angela Di Giannatale (foto), per comprendere come il microambiente tumorale influisce sullo sviluppo metastatico.