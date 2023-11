L’ostaggio di 10 mesi . Hamas gela le speranze: "Kfir morto nei raid con mamma e fratello"

Un raid israeliano avrebbe ucciso prima della tregua un ostaggio in fasce. È Kfir Bibas. Aveva 10 mesi quando la sua famiglia è stata rapita nel kibbutz Nir Oz. Hamas sostiene che gli è stato fatale un raid israeliano che ha fulminato anche la madre Shiri e il fratellino Ariel, 4 anni. Stesso destino per altri rapiti, per un totale di 60 vittime in tutto. I miliziani tacciono invece sulla sorte del padre del bimbo, Yarden. La foto di Kfir con il ciuccio rosa in bocca è diventata virale. Le Forze israeliane di Difesa (in acronimo inglese Idf) stanno "valutando l’attendibilità dell’informazione". Un portavoce dei militari ha accusato Hamas "di mettere in pericolo gli ostaggi, compresi nove bambini". A Tel Aviv nella cosiddetta ’piazza dei dispersi’ i dimostranti agitano palloncini color arancione come il ciuffo di Kfir.

Ieri è continuata la trattativa per un prolungamento della tregua fra Hamas e Israele che scadrebbe oggi. Secondo il quotidiano egiziano ’The new arab’, grazie alla mediazione di Egitto, Qatar e Stati Uniti – rappresentati dal capo della Cia William Joseph Burns –. è stato raggiunto "un accordo preliminare" per ampliare la "pausa umanitaria" di altri due giorni (due o tre scrivono la ’Washington Post’ e il quotidiano ’Haaretz’).

Funzionari israeliani avrebbero espresso ad ’Haaretz’ il dubbio che le donne e i bambini nelle mani di Hamas siano meno di venti. L’ufficio del premier Benjamin Netanyahu ha comunicato alla rete televisiva statunitense ’Cnn’ che gli ostaggi da rilasciare sono 161, 146 israeliani e 15 stranieri, fra i quali 4 minori, quattro di 18–19 anni e 10 di età superiore ai 75, dopo la liberazione ieri di un altro gruppo di rapiti: altri 14, tra cui anche un’americana e 4 thailandesi.

Ma il primo ministro ha gelato le speranze di lungo periodo. "Non è possibile – ha dichiarato – che non si torni a combattere fino alla fine". E poi ha aggiunto che verrà posta nella Striscia di Gaza la prima pietra dell’insediamento ‘Ofir’, che prende il nome dall’ex capo del Consiglio della Porta del Negev, il defunto Ofir Liebstein, assassinato da Hamas: "Ofir era un leader, un uomo della Terra di Israele. Qui cresceranno bambini e ragazze che verranno istruiti sul suo contributo, sul suo eroismo e sul suo sacrificio. Ripristineremo gli insediamenti, espanderemo gli insediamenti e aggiungeremo altri insediamenti".

L’agenzia di stampa palestinese ’Wafa’ ha accusato i soldati di Gerusalemme di aver ucciso un civile che cercava di rientrare nella sua casa a Beit Hanoun, nel nord della Striscia. Avichai Adraee, il portavoce delle Idf in lingua araba su ’X’ ha ribadito: "Niente spostamenti al nord, è considerato zona di guerra". La Casa Bianca ha annunciato che Israele comincerà pause di quattro ore nel nord della Striscia di Gaza.

In Cisgiordania, ha denunciato ’Medici senza frontiere’, due palestinesi feriti nella notte a Jenin sono morti perché i militari israeliani hanno bloccato l’accesso all’ospedale Khalil Suleiman. Secondo il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen, Gaza è sotto "una minaccia esistenziale che prende di mira deliberatamente e sistematicamente i civili". "Dal 7 ottobre – ha rincarato – le forze di occupazione israeliane hanno commesso crimini internazionali orribili, compresi crimini di guerra e contro l’umanità. La causa palestinese sta attraversando i suoi momenti più difficili e i tempi più bui’".

A Gaza City l’unica possibilità per fare rifornimento di benzina è il mercato nero con i prezzi ormai alle stelle. L’emergenza riguarda anche il cibo. Le famiglie sono costrette a razionare i pasti e l’acqua potabile. Le strutture sanitarie da campo sono entrate dal valico di Rafah nella Striscia la scorsa settimana, ma non sono ancora funzionanti.