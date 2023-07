L’opera vandalizzata A fuoco la ’Venere degli stracci’ Un clochard incastrato dai video

di Nino Femiani

Qualcuno dice di aver sentito una piccola esplosione, come un botto di Natale. Poi le fiamme. Piazza Plebiscito si incendia poco dopo le 5,30 del mattino, mentre quattro turisti fanno jogging nello slargo davanti a Palazzo Reale e il lo storico bar Gambri si mette in tiro per accogliere i primi crocieristi. Il crepitio avvolge la ’Venere degli stracci’, l’installazione di Michelangelo Pistoletto, un simbolo di rigenerazione, un’opera che omaggia gli scarti che la Venere ha il potere di rigenerare. "Quest’opera rappresenta i rifiuti di ogni genere: culturali, politici, economici, i rifiuti dell’umanità che è abbandonata nelle situazioni peggiori", disse l’artista al momento dell’installazione. Era il 28 giugno. Ma già il giorno dopo scatta un’insensata gara sui social su chi appicca per primo le fiamme alla montagna di stracci. Una sfida conclusa col rogo doloso di Piazza Plebiscito.

In serata viene fermato dalla polizia un clochard di 32 anni con l’accusa di incendio e distruzione di beni culturali. L’uomo, Simone Isaia, rintracciato nella vicina via Marina, sarebbe stato identificato grazie alle registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza, che lo avevano ripreso mentre, a piedi e da solo, si trovava in piazza Municipio, davanti al Comune di Napoli. "La parte stracciata del mondo ha dato fuoco a se stessa", commenta Pistoletto. Bisogna ora capire se abbia fatto tutto da solo o se il senza fissa dimora abbia avuto dei complici o sia stato ‘ingaggiato’ da una babygang. Resta lo choc. La fine tra le fiamme di un’opera così iconica sta suscitando un’ondata emotiva a Napoli. Pistoletto, maestro dell’arte contemporanea, l’aveva esposta in altre parti d’Italia a partire dal 1967, traendo ispirazione dalla ’Venere con mela’ dello scultore danese dell’800 Bertel Thorvaldsen. Ora cerca una spiegazione. "Quello che è accaduto è la dimostrazione che basta ci sia qualcuno che vuole la guerra, un solo individuo per far scoppiare il mondo", dice il 90enne. Un’amarezza condivisa dal sindaco Gaetano Manfredi: "Ho sentito il maestro, rifaremo questa installazione. È simbolo di ripartenza della società e non può essere fermato né dal vandalismo né dalla violenza. Lanceremo una raccolta fondi per fare in modo che ricostruzione avvenga da una partecipazione popolare". Sulla mancanza di sorveglianza all’installazione, il sindaco ribatte: "Bisogna fare una scelta, se vogliamo sorvegliare tutto quello che abbiamo, dobbiamo fare una società sorvegliata".

C’è anche chi, come lo scrittore Maurizio De Giovanni, ben prima del fermo del clochard, ritiene che l’incendio sia un’offesa a Napoli e un atto di delinquenza ottusa. "Il rogo della Venere degli stracci è un atto orribile, inaccettabile – dichiara l’autore del commissario Ricciardi –. Esseri inutili, infami dannati delinquenti, palla al piede di una città che cerca con tutte le forze di essere la capitale che è". E poi il ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano: "A me dispiace tantissimo, stimo molto l’artista Pistoletto. Va capito cosa è successo".